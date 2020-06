Le pilote de Kobe Bryant pourrait avoir perdu des roulements dans le brouillard, de nouveaux documents révèlent

Cinq mois après la mort prématurée de Kobe Bryant, de nouveaux détails font surface concernant son accident d’hélicoptère.

Dans une mine de nouveaux documents publiés mercredi, les responsables du National Transportation Safety Board ont déclaré qu’ils pensaient que le pilote Ara Zobayan avait subi une désorientation spatiale lorsque l’hélicoptère s’est écrasé à Calabasas, tuant les neuf personnes à bord. Les responsables ont rapporté que Zobayan pensait qu’il montait alors que l’avion était en train de descendre.

Les documents affirment que quelques instants avant que l’hélicoptère ne s’écrase à flanc de montagne, Zobayan a déclaré au contrôle de la circulation aérienne qu’il «grimpait à 4 000 [feet]. «

Le contrôle de la circulation aérienne a demandé à Zobayan ce qu’il comptait faire une fois qu’il aurait atteint cette altitude, mais il n’a jamais répondu, car l’hélicoptère s’était déjà écrasé.

Selon les enquêteurs, «le pilote aurait pu mal percevoir les angles de tangage et de roulis» en raison du brouillard.

En février, le NTSB a publié un rapport préliminaire notant que l’hélicoptère se déplaçait à environ 184 mi / h et descendait à plus de 4 000 pieds par minute. Il a déclaré que Zobayan naviguait sur le vol avec des règles de vol à vue sur demande de l’aéroport John Wayne à l’aéroport de Camarillo.

Le rapport indique que toutes les principales composantes de l’hélicoptère ont été trouvées dans la zone de l’épave, qui était à environ «127 pieds de l’impact». Un incendie après le crash a endommagé l’ensemble du fuselage, de la cabine et des deux moteurs. Le cockpit et les commandes de vol ont également subi une fragmentation extrême, et les instruments de l’avion ont été «déplacés» de leur panneau, a précisé le rapport.

En examinant les ensembles de rotor principal et arrière, les pièces ont montré «des dommages compatibles avec la rotation motorisée au moment de l’impact». Les pales du rotor ont également été récupérées, selon le rapport, montrant « des dommages similaires consistant en une flexion médiane, une séparation des poches, une séparation de l’extrémité des pales, des empreintes et des éraflures de pointe ».

Le témoignage d’un témoin qui a fourni une photo de l’hélicoptère en flammes cinq minutes après l’accident a également été inclus. Le rapport a révélé: «Le témoin a déclaré que la zone était entourée de brume. Il a dit qu’il a commencé à entendre le bruit d’un hélicoptère, qu’il a décrit comme approprié pour un hélicoptère volant alors qu’il était propulsé. Il a perçu le son de plus en plus fort et a vu un hélicoptère bleu et blanc émerger des nuages ​​passant de gauche à droite directement vers sa gauche. »

Il a poursuivi: «Il a jugé qu’il se déplaçait rapidement, se déplaçant sur une trajectoire avant et descendante. Il a commencé à rouler vers la gauche de telle sorte qu’il a aperçu son ventre. Il l’a observé pendant 1 à 2 secondes, avant qu’il n’impacte le terrain à environ 50 pieds sous sa position. »

La cause de l’accident n’a pas été déterminée. Un rapport plus détaillé sera publié ultérieurement.

«Extra’s» Samantha Harris était sur place à Calabasas juste après l’accident du 26 janvier.

Harris a parlé à Scott Daehlin, qui était à l’extérieur d’une église voisine juste avant que l’hélico ne tombe. Il a décrit l’hélico comme planant directement au-dessus de lui avant de s’éloigner et de s’écraser. Jerry Kocharian était également à l’extérieur de l’église, et a dit à Harris qu’il avait entendu le crash et vu de la fumée et du feu au loin.

L’épouse de Kobe, Vanessa, poursuit Island Express, les propriétaires de l’hélicoptère, alléguant que l’accident n’aurait jamais dû se produire.

Le procès prétend que le pilote a commis une série d’erreurs, notamment en omettant d’évaluer correctement les conditions météorologiques et d’interrompre le vol en raison de conditions de brouillard. La poursuite allègue également qu’il n’a pas réussi à garder le contrôle de l’hélicoptère et à éviter les «obstacles naturels».

Les documents affirment que dans les dernières secondes du vol, Zobayan « a tenté de manœuvrer l’hélicoptère vers le haut et vers l’avant pour dégager les nuages, puis est entré dans un virage envoyant l’hélicoptère sur le terrain escarpé à environ 180 miles par heure ».

Le grief indique également que le pilote «n’était tenu de voler que dans des conditions où il pouvait naviguer visuellement» et que le «certificat d’exploitation d’Island Express» limitait ses pilotes à voler uniquement selon les règles de vol à vue »et qu’il n’était« ni autorisé ni certifié à voler ». dans des conditions instrumentales. «

Les journaux insistent sur le fait que Kobe « a été tué en conséquence directe de la conduite négligente de Zobayan dont le défendeur Island Express Helicopters est responsable à titre d’autrui à tous égards ».

Le représentant de Zobayan a blâmé les huit passagers décédés. Dans un communiqué, le représentant a déclaré à TMZ: «Toutes blessures ou dommages aux plaignants et / ou à leur défunt ont été directement causés en tout ou en partie par la négligence ou la faute des plaignants et / ou de leur défunt, y compris leur connaissance et leur rencontre volontaire avec les risques encourus, et que cette négligence a été un facteur substantiel ayant causé leurs prétendus dommages, pour lesquels ce défendeur répondant n’a aucune responsabilité. »

Island Express a répondu au procès en disant à TMZ: «Kobe Bryant et GB [Gigi] avait une connaissance réelle de toutes les circonstances, des dangers particuliers et une appréciation des risques encourus et de leur ampleur, et a rencontré un risque connu, et a volontairement assumé le risque d’accident, de blessure… excluant ou réduisant ainsi [Vanessa’s] demande de dommages et intérêts. »





