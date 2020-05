Achetez BS6 Renault Duster avec des réductions allant jusqu’à Rs 70,000

Renault offre des rabais importants et des offres pour BS6 Duster. C’est déjà le VUS le moins cher que vous pouvez acheter dans le segment des VUS compacts de 4,2 mètres.

Renault Duster est désormais conforme BS6 avec un moteur à essence uniquement. En raison des normes d’émission BS6, son moteur diesel de 1,5 litre a été complètement arrêté. Maintenant, il obtient un moteur à essence de 1,5 litre couplé à un MT à 5 vitesses et à une boîte de vitesses CVT. Le moteur produit 104 PS et n’obtient pas également la configuration AWD.

Comme vous pouvez le voir, le BS6 Duster est désormais proposé avec une remise importante allant jusqu’à Rs 70,000. Il y a une remise en espèces instantanée de 15 000, une prime d’échange de 25 000 roupies, une prime de fidélité de 20 000 roupies pour les acheteurs Renault existants et un avantage de remise d’entreprise de 10 000 roupies. Désormais, parmi les trois voitures Renault, Duster obtient les remises les plus élevées.

Le prix de BS6 Renault Duster commence à Rs 8.49 Lakhs et est disponible en trois variantes. La variante de milieu de gamme RXS vaut pour Rs 9.29 Lakhs et le haut de gamme RXZ est au prix de Rs 9.99 Lakhs (tous les prix hors salle d’exposition). Auparavant, les variantes haut de gamme comme l’AWD et le Diesel-AMT coûtaient au-dessus de Rs 12 Lakhs (Ex-showroom).

Si vous remplissez toutes ces conditions, vous pouvez obtenir la variante de base pour moins de Rs 8 Lakhs. Cela le rend moins cher que beaucoup de VUS compacts qui sont un segment en dessous du Duster. Tous les SUV compacts commencent à environ Rs 7-8 Lakhs jusqu’à Rs 12-13 Lakhs (ex-showroom).

Duster obtiendra bientôt un moteur turbo-essence 1,3 litre plus puissant. Le moteur d’origine Mercedes-Benz est capable de produire 153 ch, faisant de Duster le SUV le plus puissant de sa catégorie. Ses concurrents sont Kia Seltos, Hyundai Creta, Maruti S-Cross et Nissan Kicks. Ce dernier obtiendra également le même moteur.

Les caractéristiques à bord du Duster comprennent un système d’infodivertissement à écran tactile avec Android Auto et Apple CarPlay, un régulateur de vitesse, un contrôle AC automatique, des phares de projecteur, des rails de toit, une hauteur de siège conducteur réglable, des ORVM électriques, deux coussins gonflables, un ABS avec EBD, des capteurs de stationnement arrière avec une caméra de recul .