Vampire Diaries Saison 9 – Date de sortie, [CAST], Tracer toutes les nouvelles et informations connexes

The Vampire Diaries est une série dramatique américaine surnaturelle pour adolescents basée sur l’ensemble de publications du même nom de L.J. Smith. Kevin Williamson et Julie Plec l’ont développé. La série a été diffusée pendant huit saisons au total sur le réseau CW. Il est disponible sur Amazon Prime. Les précédents fans de l’émission peuvent se gaver et un nouveau peut commencer là-bas.

Résumé de la saison 9 de Vampire Diaries

La série a été diffusée pendant huit saisons au total. Le premier versement est arrivé en 2009, et chaque saison l’a suivi avec un écart d’un an. Le dernier est venu en 2017. Il fait partie de ceux qui ont été présentés à ce jour. Le spectacle avait non seulement un mais deux de ses retombées LEGACIES et THE ORIGINALS.

Elena, une lycéenne qui perd ses parents dans une collision de voiture, est principalement centrée sur la série. Sa vie devient chaotique lorsque deux frères, les frères Salvatore, bougent sa vie, conduisant à un triangle amoureux entre les trois.

La romance épique de Delena [Elena and Damon] ou pour les fans de Stelena [Stefan and Damon] avait saisi le public jusqu’à présent, ce qui fait que les fans tiennent toujours à l’attente d’une nouvelle saison lorsque la dernière saison a cédé près de chaque personnage.

Dans l’année, Stephan meurt en tuant Katherine et en essayant de sauver son frère Damon. Elena et Damon finissent bien avec la mort amoureuse de Bonnie [ Enzo] et Caroline vivante avec Alaric pour s’occuper de leurs filles[AprèsqueStefanquiétaitsonmariaexpiréIlsfinissentégalementparouvriruneécoledesurnaturelsàsavoirl’internatSalvatore[afterStefanwhowasherhusbandexpiredTheyalsowindupopeningaschoolforsupernaturalsnamelySalvatoreBoardingSchool

Confirmation de la prochaine saison?

Le casting de cette série a repris des projets et ne reviendra pas même si une deuxième saison est relancée. Avant la sortie de la saison 8, Julie Plec avait confirmé que ce serait la dernière saison. Il n’y a donc pas de nouvelle saison. Les personnages de la série avaient de nombreux croisements de la série continue de Legacies.

Vampire Diaries Saison 9 Cast

Star en vedette dans la série, Paul Wesley comme Stefan Salvatore, Ian Somerhalder comme Damon Salvatore, Nina Dobrev comme Elena Gilbert, Candice King comme Caroline Forbes, Kat Graham comme Bonnie Bennett, Matt Davis comme Alaric Saltzman, Zach Roerig comme Matt Donovan

