Star Wars: Mark Hamill décrit le destin de Luke différent dans l’épisode VI

Si les choses se sont avérées aussi différentes que Mark Hamill prévu, le public verrait une fin radicalement différente pour Luke Skywalker à la fin de Le retour des Jedi (1983). L’acteur est apparu sur la station « EW Live » de SiriusXM pour promouvoir sa prochaine apparition dans la comédie FX Ce que nous faisons dans l’ombre quand Guerres des étoiles est venu. Hamill révélé aux hôtes Dalton Ross et Jessica Shaw quand il a lu le script pour la première fois La vengeance des Jedi (Titre original de l’épisode VI), le dernier espoir de la galaxie (à l’époque) attendait un tournant sinistre pour son personnage. « Je me souviens de m’être plaint à George [Lucas] à propos de quelque chose dans Revenge of the Jedi « , a-t-il dit. » J’ai dit: ‘C’est tellement prévisible et tapotant’, et il a dit: ‘Mark, n’oublie pas. Ces choses ont été faites pour les enfants. Son intention initiale était de faire des films pour, vous savez, les enfants, les adolescents et les plus jeunes. «

Préfiguration dans Star Wars: l’Empire contre-attaque

Hamill s’attendait à ce que Luke se tourne vers le côté obscur après toutes les préfigurations L’empire contre-attaque. Pendant l’entraînement avec Yoda (Frank Oz) à travers une grotte à Degobah, le major a insisté pour que Luke affronte sa peur la plus profonde lui demandant de se désarmer avant d’entrer. Refusant de renoncer à son sabre laser, Luke rencontre ce qu’il pense être Dark Vador. Après le choc initial, l’apprenti Jedi a retrouvé son sang-froid et a frappé le Seigneur des Ténèbres des Sith. Après la chute du corps, le casque de Vador roule dans le champ de vision de Luke. Le devant du masque de Vador explose, révélant la tête décapitée de Luke. Peu de temps après, un Luke incertain ressent une vision troublante de ses amis en difficulté à Cloud City. Plutôt que de suivre l’insistance de Yoda pour terminer sa formation, Luke le défie et essaie d’aider. Comme prévu, Luke tombe dans le piège tendu par Vader. Alors que le jeune Jedi découvre à quel point il est dépareillé, Vader révèle la véritable lignée de Luke en tant que son père. Pris au piège entre son ennemi juré et un gouffre profond, Vader invite Luke à le rejoindre pour gouverner la galaxie. Comme dernier acte de défi, Luke lâche la plate-forme en chute libre que de prendre la main de Vador pour être sauvé plus tard par Lando (Billy Dee Williams), Leia (Carrie Fisher) et Chewie (Peter Mayhew) dans le Millennium Falcon. Alors qu’Hamill lisait le script de suivi, il s’attendait à ce que Luke accepte finalement son père ou prenne sa place. « Parce que je portais du noir, je pensais que j’irais du côté obscur dans le dernier », a-t-il dit. « Et, bien sûr, vous devez vous racheter … chaque acteur veut jouer son propre jumeau maléfique. »

De même que Anthony Daniels comme C-3PO, Hamill est le seul autre acteur à filmer à travers l’original Guerres des étoiles trilogie et la trilogie suite. La montée de Skywalker (2019) réalisateur J.J. Abrams ajouté à titre posthume Carrie Fisher, qui a joué Leia à travers des scènes supprimées de le réveil de la force (2015). Sa fille, Billie Lourd, qui a joué le lieutenant Connix dans la trilogie de suite, est devenue son remplaçant numérique sur des scènes de flashback originales. Hamill croit La montée de Skywalker sera la dernière fois qu’il jouera Luke. Le film est disponible en streaming sur Disney + et sur des supports physiques. Vous pouvez voir l’interview ci-dessous.

Le post Star Wars: Mark Hamill Pictured Luke & # 039; s Fate Different dans l’épisode VI est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook