AC Valhalla X-Ray Kills sera déclenché par les joueurs, déclare le développeur

Au cours du week-end dernier d’Ubisoft Forward, Ubisoft a montré le premier regard sur Assassin’s Creed Valhalla gameplay. Pour la plupart, cela semblait être assez standard Assassin’s Creed tarif. Il y avait une ride clé dans la formule, cependant, un moment rapide que beaucoup supposaient probablement était un simple hasard – un assassinat aux rayons X. Lors d’un assassinat avec la lame cachée, l’image à l’écran se transforme en quelque chose ressemblant Mortal Kombat’s Les rayons X tuent. C’était un coup de chance? Nan. Apparemment, c’est en fait une séquence que les joueurs peuvent déclencher.

Benoit Richer, développeur sur AC Valhalla, a brièvement expliqué à quoi s’attendre des attaques aux rayons X dans un échange Twitter avec un fan. Lorsqu’on lui a demandé si une telle animation n’était qu’une simple cinématique pour la révélation, Richer a divulgué que c’était un mouvement que les joueurs contrôlaient. Voir l’échange Twitter dans le post lié ci-dessous:

1. Nous sommes impatients d’en révéler plus bientôt soon2. Cela se produit pendant le jeu / le joueur déclenché – Benoit Richer (@BenoitRicher) 15 juillet 2020

Cela pourrait très bien ajouter une nouvelle dynamique à l’action et au gameplay de la longue franchise. À ce titre, il sera intéressant de voir comment Ubisoft Montréal l’implémente dans le flux des choses. Lorsque les mouvements par rayons X ont été introduits Combat mortel (2011), ils se sont sentis comme une progression naturelle en termes de gameplay à chaque instant. Ces attaques augmenteront-elles de la même manière Assassin’s Creed’s mécanique de combat? Les fans devront peut-être déterminer cela par eux-mêmes.

Assassin’s Creed Valhalla sortira dans les magasins plus tard cette année pour PS4, PC et Xbox One le 17 novembre. Les clients qui achètent une copie de la génération actuelle pourront passer à une version de nouvelle génération gratuitement. Pour l’instant, Ubisoft n’a pas confirmé de date de lancement pour les versions de prochaine génération. Il est possible que l’éditeur attende que Sony et Microsoft publient les détails de la date pour la PS5 et la Xbox Series X.

[Source: Benoit Richer on Twitter via VG247]