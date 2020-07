Iggy Azalea révèle le nom de son premier enfant et c’est TRÈS UNIQUE – ONYX !!! Découvrez le mystère derrière le nom !!!

Iggy Azalea a récemment donné naissance à un petit garçon. Elle a finalement révélé son nom qui est lié à son vrai nom. Iggy a nommé son enfant Onyx. Elle a même publié un son dans lequel elle parle à son bébé dans son pseudo Instagram.

Dans un premier temps, reconnaissons qui est Iggy Azalea?

Iggy Azalea est le nom de scène d’Amethyst Amelia Kelly. Elle est un rappeur australien, mannequin, auteur-compositeur, musicien et commandant de vidéoclips. Iggy a commencé sa carrière dans le domaine de la musique à l’âge de seize ans aux États-Unis. Elle a commencé à gagner la célébrité de sa musique vidéo de « Pussy » et « Two Times » publié sur YouTube.

Récemment, elle a donné naissance à un garçon avec Playboi Carti.

Comment a-t-elle obtenu ce nom unique?

Le nom du fils d’Iggy est un hommage à son nom d’origine, Amethyst, qui, comme Onyx, est un type de quartz.

Mardi, elle a dévoilé son enregistrement vocal sur Instagram. Elle parlait à son bébé, « Petit garçon, tu vas me dire quelque chose? ». Quand un de ses fidèles a commenté: «Vos noms vont si bien ensemble omg», a répondu Azalea, «Nous besties pour toujours.» Le 10 juin, elle a proclamé la nouvelle de son enfant, mais la date de naissance exacte est encore inconnue.

A-t-elle posté les photos de son bébé?

Iggy n’a pas encore révélé de photo ou de détails sur son nouveau-né Onyx. Le 10 juin, elle a déclaré à ses fans: «J’ai continué d’attendre le bon moment pour expliquer quelque chose, mais j’ai l’impression que plus le temps passe, plus je comprends que je vais toujours avoir hâte de partager les nouvelles de ce démon avec le monde. , « . Elle a poursuivi en disant: «Je veux garder sa vie personnelle mais je voulais faire comprendre qu’il n’est pas un secret et je l’aime au-delà des mots».

Elle a rencontré Playboi Carti en 2108 alors qu’elle voyageait à l’étranger. Ils ont commencé à sortir ensemble et c’est lui qui est le père de son premier enfant. Les amateurs ont émis l’hypothèse qu’ils se sont fiancés en 2019, mais ils n’ont pas encore confirmé la nouvelle. Elle a donné le nom unique de son enfant. De nombreuses célébrités ont nommé leur enfant avec des noms uniques mais dans ce cas, on peut facilement prononcer son nom.

Iggy est très créative depuis le début car elle a nommé son nom de scène à partir d’un mélange du nom de son chien d’enfance et de sa rue où a grandi.