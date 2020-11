À qui la ligne de toute façon? et la star de Spitting Image décède à 67 ans

Le comédien et acteur John Sessions est décédé à l’âge de 67 ans.La star née à Ayrshire a connu une carrière à la télévision, au cinéma et sur la scène.Il était connu pour ses apparitions régulières dans des émissions comme Whose Line Is It Anyway?, QI et Have I Got News For You, et a exprimé plusieurs personnages dans la série originale du bulletin télévisé de Spitting Image.i: ce que vous devriez regarder ensuite «Il nous manquera énormément» Son agent Alex Irwin a confirmé son décès. Dans un communiqué, il a déclaré: « C’est avec une grande tristesse que nous pouvons confirmer que lundi, l’acteur John Sessions est décédé chez lui dans le sud de Londres. » Il nous manquera énormément. » crédits d’écran, y compris des rôles dans The Good Shepherd, The Merchant of Venice et The Bounty, ainsi que Henry V.John Sessions de Kenneth Branagh lors d’une première de film à Londres en 2001 (Photo: PA) Il était également connu pour ses performances surréalistes sur Ses émissions de télévision individuelles. Les crédits de séries télévisées récents comprenaient Victoria, The Loch et M. Selfridge. Un esprit incroyable Le compte Twitter officiel de QI a été parmi les premiers à rendre hommage. «Son esprit incroyable et ses connaissances encyclopédiques ont joué un rôle important dans l’histoire de l’émission et tout le monde à QI est profondément attristé d’apprendre son décès », ont déclaré les producteurs. Mariella Frostrup a ajouté:« Tellement triste d’apprendre la mort de John Sessions. Un grand acteur et un homme intéressant que j’ai toujours aimé rencontrer. »Le comédien et écrivain Robert Webb a également rendu hommage via la plateforme en écrivant:« Bobby Ball et maintenant John Sessions! Deux interprètes très différents qui m’ont à la fois absolument inspiré et enchanté à des moments différents. Des hommes charmants et drôles. »Le comédien Cannon and Ball est décédé à l’âge de 76 ans la semaine dernière, après avoir été infecté par Covid-19.

Bernard Marot Saumon & cabillaud à l'aneth façon tartare - Pot 100g Avec sa belle couleur rose, cette tartinade aux deux poissons est un must pour vos repas : entrée, plat ou amuse-gueule, son goût marin s'adaptera à toutes les situations.L'alliance du saumon, poisson gras, au cabillaud qui lui est un poisson maigre, donne à cette association beaucoup d'équilibre. Rajoutez à

HAMILTON Montre Hamilton American Classic Valiant cadran argenté bracelet cuir façon croco bleu 34 mm Cette montre Hamilton automatique est très féminine et conviendra à toutes les femmes ayant des attaches fines qui veulent pouvoir porter une montre automatique en bénéficiant d'un excellent rapport qualité prix. Cette montre de 34 mm de diamètre a tout d'une grande : elle est animée par un mouvement

The Kooples - Sac Emily mini rouge façon croco - FEMME Le sac Emily by The Kooples a été pensé dans un format mini pour vous suivre du matin jusqu'au soir. Ce modèle exclusif proposé en édition limitée est confectionné en Italie dans un cuir de veau embossé façon croco qui apportera à votretenue une touche sophistiquée. Ses lignes épurées sont soulignées par deux

The Kooples - Sac Emily medium rouge façon croco - FEMME Le sac Emily a été pensé par Emily Ratajkowski dans un format medium pour vous suivre du matin jusqu'au soir. Ce modèle exclusif proposé en édition limitée est confectionné en Italie dans un cuir de veau embossé façon croco qui apportera à votre tenue une touche sophistiquée. Ses lignes épurées sont

The Kooples - Sac Emily medium bordeaux façon croco - FEMME Le sac Emily a été pensé par Emily Ratajkowski dans un format medium pour vous suivre du matin jusqu'au soir. Ce modèle exclusif proposé en édition limitée est confectionné en cuir de vachette embossé façon croco qui apportera à votre tenue une touche sophistiquée. Ses lignes épurées sont soulignées par deux

The Kooples - Sac Emily medium façon croco noir - FEMME Le sac Emily a été pensé par Emily Ratajkowski dans un format medium pour vous suivre du matin jusqu'au soir. Ce modèle exclusif proposé en édition limitée est confectionné en Italie dans un cuir de veau embossé façon croco qui apportera à votre tenue une touche sophistiquée. Ses lignes épurées sont