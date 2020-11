Pete Davidson parmi les stars du film All Star sur la guerre du Vietnam – betanewsfr

Devant l’AFM, Tye Sheridan («Mud»), Tom Hardy («Mad Max: Fury Road»), Stephan James («If Beale Street Could Talk»), Bill Skarsgard («It») et Pete Davidson («Saturday Night Live ») sont montés à bord du Rupert Sanders (« Blanche-Neige et le Chasseur ») réalisé dans le film de guerre du Vietnam« Les choses qu’ils portaient ».

Per Deadline, Ashton Sanders («Moonlight»), Martin Sensmeier («The Magnificent Seven»), Moises Arias («Monos») et Angus Cloud («Euphoria») ont également été choisis.

Le film est basé sur la célèbre collection d’histoires de Jim O’Brien sur un peloton de jeunes soldats et leurs expériences sur les lignes de front pendant la guerre du Vietnam.

Le scénariste nominé aux Oscars Scott B. Smith («A Simple Plan») a écrit le film, que MadRiver représentera au marché des acheteurs virtuels de cette année.

Sanders, qui a récemment réalisé la prochaine série dramatique d’Apple TV +, «Foundation», a déclaré: «Les choses qu’ils portaient est un travail magnifiquement conçu et l’un des livres les plus évocateurs viscéralement que j’ai jamais lu. Pour moi, il transcende son sujet de jeunes hommes en guerre et explore le paysage des émotions humaines profondes qui résident en chacun de nous. Nous vivons à une époque aussi turbulente, et les thèmes de l’amour, de la peur et de la mortalité que Tim a explorés il y a trente ans résonnent encore aujourd’hui, peut-être encore plus puissamment. Je suis tellement excité par le casting que nous avons constitué – nous n’avons pas vu autant de jeunes stars d’horizons différents partager l’écran depuis l’époque de Section ou Les étrangers. »