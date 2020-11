BloodRayne 1 et 2 reçoivent des mises à niveau «  Terminal Cut  » ce mois-ci

in

La série BloodRayne est une étrange relique du début des années 2000 qui a certainement ses fans mais qui reste sans doute dans l’ombre de meilleurs jeux de vampires plus intemporels. Hélas, nous sommes en 2020 et chaque jeu pour lequel quelqu’un, quelque part, a un étrange amour est ramené d’entre les morts.

Ziggurat Interactive a maintenant confirmé que ses versions mises à jour ‘Terminal Cut’ de BloodRayne et BloodRayne 2 débarqueront le 20 novembre sur GOG et Steam. Pour ceux qui ne le savent pas, BloodRayne et sa suite sont des jeux d’action-horreur à la troisième personne qui suivent le demi-vampire éponyme dans sa quête de globe-trotter pour tuer des nazis et découvrir la vérité derrière son héritage de vampire.

Si vous possédez la version actuelle de l’un ou l’autre des jeux, vous recevrez la nouvelle au prix de nowt. C’est une assez bonne affaire, d’autant plus que les mises à jour semblent assez importantes. Vous pouvez vous attendre à voir une prise en charge d’une résolution allant jusqu’à 4K, un rendu amélioré avec un anti-aliasing jusqu’à 4x, des cinématiques améliorées, des ajustements de l’éclairage au niveau du moteur, y compris des données d’éclairage entièrement retravaillées et une amélioration de la réflexion, de l’eau, du brouillard et de l’ombre les effets fonctionnent. Vous pouvez également jouer avec une manette de jeu si vous en avez envie.

Voici la nouvelle bande-annonce:

Peut-être que les myriades d’améliorations nous feront tous réaliser à quel point les jeux BloodRayne sont largement sous-estimés. Cela dit, les Terminal Cuts ont du pain sur la planche s’ils veulent justifier de me rappeler que le film Uwe Boll était une chose.

Sachez également que nous avons beaucoup d’autres recommandations pour de bons vieux jeux si vous avez besoin de vous retirer dans le passé au cours de l’année de notre seigneur 2020.

