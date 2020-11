8 choses à propos de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi qui n’ont pas de sens

Le gobelin vert effraie sa tante May, puis s’en va

Il n’y a pas beaucoup de scènes dans Spider-Man qui sont censées être tristes, mais qui me font rire de manière incontrôlable, mais c’est l’une d’entre elles. Green Goblin décide de rendre visite à tante May pendant la prière du soir et souffle sur le côté de sa maison avec une bombe. Malgré cela, elle est relativement indemne, mais a peur d’essayer de finir le Je vous salue Marie. Green Goblin lui fait terminer la prière, puis s’envole alors que la scène se termine par Peter se précipitant dans une chambre d’hôpital où May hurle et est terrifiée par ce que même une personne effrayée identifierait comme un costume clair. Je me sentirais désolé pour elle, mais le moment est bien trop loufoque étant donné qu’elle va complètement bien après.