Miles Morales BLM Tribute retrouvé après le déverrouillage du costume

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales comprend un hommage au mouvement populaire Black Lives Matter qui a pris de l’ampleur cette année après la mort de George Floyd.

Comme Kotaku l’a signalé pour la première fois, les joueurs tombent sur une énorme fresque BLM une fois qu’ils ont terminé une série de quêtes secondaires dans lesquelles Spider-Man est chargé d’aider les gens à New York, en particulier à Harlem. Une fois la série de quêtes terminée, les joueurs débloquent un costume noir et jaune « Uptown Pride », qui est offert lors d’une cinématique avec la peinture murale BLM en arrière-plan.

La nature horrible de la mort de Floyd en mai a déclenché une rare manifestation de solidarité non seulement du grand public, mais aussi des entreprises et des institutions du monde entier. L’industrie des jeux n’a pas fait exception, les principaux développeurs et éditeurs se sont regroupés pour montrer leur soutien à BLM.

Pour sa part, Sony a reporté son événement très attendu de révélation de la PlayStation 5 et s’est engagé à faire plus pour lutter contre le racisme. «Bien que nous comprenions que les joueurs du monde entier sont ravis de voir les jeux PS5, nous ne pensons pas que le moment est venu de célébrer et pour l’instant, nous voulons prendre du recul et permettre aux voix plus importantes de se faire entendre», a déclaré la société dans un communiqué . Insomniac Games a également rejoint le mouvement. «Nous n’arrêterons pas de parler pour ce qui est juste», a écrit le développeur. «Nous écoutons aussi et faisons notre part pour condamner les actes de racisme, d’injustice et d’intolérance.»

Spider-Man: Miles Morales sortira le 12 novembre.

[Source: Kotaku via GamesRadar]

