Comment réparer le bégaiement dans CS: GO

Counter-Strike: Offensive mondiale est l’un des jeux de tir les plus intenses du marché, et un second peut faire la différence entre gagner et perdre un match. En conséquence, il est important de contrôler vos images par seconde et votre décalage et de résoudre les problèmes qui pourraient survenir pour assurer un jeu fluide.

Le bégaiement est étroitement lié au ping, donc si vous avez un ping élevé, le bégaiement est inévitable. Mais le ping n’est pas la seule source de bégaiement dans le jeu.

Voici comment diagnostiquer votre cause probable et comment y remédier.

Mettre à jour les pilotes vidéo

Les joueurs doivent mettre à jour constamment leurs pilotes vidéo vers une version stable pour s’assurer qu’ils disposent de tous les correctifs et des dernières versions des pilotes compatibles avec votre appareil et votre jeu. De nos jours, il est extrêmement facile de mettre à jour les pilotes. Vous pouvez soit télécharger un logiciel spécifique pour trouver facilement votre dernière version, soit accéder au site Web de votre fabricant pour obtenir la dernière version.

Désactiver les optimisations en plein écran de Windows

Un problème qui semble affecter la plupart des jeux est l’option d’optimisation par défaut du plein écran de Windows. Bien que déguisé en assistant, cela peut en quelque sorte être la raison de vos retards et de vos problèmes dans vos jeux. Le désactiver peut généralement résoudre facilement votre problème.

Ajuster les options de lancement du jeu

La plupart des joueurs professionnels utilisent les mêmes options dans le jeu pour assurer le meilleur FPS possible. Vous pouvez essayer d’utiliser ces options pour voir si cela vous aide:

-novid (vous n’obtiendrez pas d’introduction lorsque vous ouvrirez csgo)

(vous n’obtiendrez pas d’introduction lorsque vous ouvrirez csgo) -freq 240 (c’est pour contrôler votre moniteur hz, peut être ajusté à 60/144/240)

(c’est pour contrôler votre moniteur hz, peut être ajusté à 60/144/240) -haute (garantit que CSGO obtient une priorité élevée et n’est pas affecté par les applications ouvertes en arrière-plan)

(garantit que CSGO obtient une priorité élevée et n’est pas affecté par les applications ouvertes en arrière-plan) + fps_max 0 (cela garantira que vous obtenez le plus grand nombre d’images par seconde possible)

(cela garantira que vous obtenez le plus grand nombre d’images par seconde possible) -tickrate 128 (rendra les serveurs hors ligne 128tick par défaut au lieu de 64tick)

Résoudre les problèmes de réseau

Vous pouvez faire plusieurs choses pour résoudre vos problèmes de réseau. La première solution serait de redémarrer votre modem et votre routeur. Cet appareil résout à lui seul la plupart des problèmes liés à Internet. Au cas où cela ne serait d’aucune utilité, passez à la solution potentielle suivante.

Fermez les applications d’arrière-plan susceptibles de réduire votre bande passante, telles que Google Chrome, Battle.net ou d’autres clients de jeu. Pour voir ce qui utilise votre bande passante, appuyez sur le logo Windows + R et tapez resmon. Dans la colonne ouverte, regardez ce qui consomme votre bande passante et arrêtez-la.

Vous remarquerez que si vous avez un logiciel antivirus, il consomme probablement beaucoup de bande passante, vous pouvez donc essayer de l’éteindre pendant vos sessions de jeu.

Les méthodes ci-dessus devraient résoudre votre problème de bégaiement dans la plupart des cas, mais si ce n’est pas le cas, consultez les forums de la communauté Steam pour d’autres solutions possibles, qui auraient pu aider certains joueurs à résoudre ces problèmes.