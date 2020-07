7 points à retenir de l’audition absurde du Congrès de Big Tech

L’audience de mercredi était censée se concentrer sur les pratiques anticoncurrentielles; au lieu de cela, un flux constant de questions sur la censure, le favoritisme politique et les courriers indésirables s’est démarqué

L’audience du Congrès de mercredi sur les pratiques antitrust potentielles parmi les grandes entreprises technologiques – avec le témoignage des directeurs généraux d’Apple, d’Amazon, de Facebook et d’Alphabet, la société mère de Google – a oscillé entre perspicace et carrément absurde; franchement, l’audition s’est davantage penchée vers ce dernier et semble peu susceptible d’avoir un impact durable.

Ensemble, Mark Zuckerberg de Facebook, Tim Cook d’Apple, Jeff Bezos d’Amazon et Sundar Pichai d’Alphabet gèrent des sociétés qui ont une valorisation combinée de 4,85 billions de dollars. Il y avait des questions pertinentes qui méritaient d’être posées sur le fonctionnement de leurs entreprises – et certaines ont été posées – mais à plusieurs reprises, l’audience s’est transformée en farce; questions sur les décisions de censure prises par les entreprises technologiques pas même inclus dans l’audience ont été invités, tandis qu’à d’autres moments, les représentants se sont criés de porter leur masque.

Si vous avez manqué l’audience, ne vous inquiétez pas. Voici les sept moments qui se sont démarqués.

1. La censure était un sujet brûlant

L’audience de mercredi était théoriquement axée sur les pratiques anticoncurrentielles des quatre géants de la technologie. Mais la censure des médias sociaux, comme certains auraient pu s’y attendre, est restée un sujet que plusieurs membres du Congrès du GOP ont préféré discuter. Les choses n’ont cependant pas bien démarré. Au début de l’audience, le représentant Jim Sensenbrenner (R-Wis.) A demandé à Zuckerberg pourquoi son entreprise avait supprimé le récent post de Donald Trump Jr. sur l’hydroxychloroquine. Le problème, cependant, était que Sensenbrenner faisait référence à quelque chose que Twitter faisait, pas Facebook.

« Je pense que vous faites peut-être référence à ce qui s’est passé sur Twitter », a déclaré Zuckerberg.

À d’autres moments, Zuckerberg a défendu les antécédents de Facebook en matière de censure de contenu, affirmant que la société s’était «distinguée comme l’une des entreprises qui défend le plus la liberté d’expression». Il a ajouté que Facebook n’a aucun intérêt à être les «arbitres de la vérité», mais qu’il reste concentré sur l’élimination des contenus haineux.

Mercredi, la ligne de démarcation semblait être les républicains qui craignaient que Facebook ne sévisse trop contre le contenu, tandis que des représentants démocrates comme Dave Cicilline ont déchiré Facebook pour ne pas en faire assez pour censurer les discours de haine.

2. Bezos a eu la tâche facile – jusqu’à ce qu’il ne le fasse pas

Le responsable d’Amazon a passé près de deux heures sans qu’on lui pose une seule question – une durée remarquable que de nombreux utilisateurs de Twitter ont rapidement souligné. Les circonstances ont changé, cependant, lorsque la représentante Pramila Jayapal, de l’État d’origine d’Amazon à Washington, a pressé Bezos sur les pratiques commerciales d’Amazon. « Permettez-moi de vous demander, M. Bezos, est-ce qu’Amazon accède et utilise les données du vendeur lors de la prise de décisions commerciales? » demanda le démocrate.

Bezos a déclaré que la politique d’Amazon interdit un tel mouvement, mais qu’il «ne peut pas garantir» que cela ne s’est jamais produit.

Plus tard, on a demandé à Bezos si Amazon avait volontairement réduit le prix des couches pour saper Diapers.com; La représentante Mary Gay Scanlon (D-Penn.) A déclaré que des documents montraient qu’Amazon était prêt à perdre 200 millions de dollars en vendant des couches bon marché pour faire tomber son concurrent. En fin de compte, Amazon a acheté Diapers.com en 2010 pour 450 millions de dollars. Cette décision, selon Scanlon, était un excellent exemple d’Amazon utilisant son poids pour éliminer systématiquement ses rivaux. Bezos a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la prémisse et qu’il ne se souvenait pas trop des événements, qui se sont produits il y a dix ans. Les deux échanges se sont démarqués comme de rares moments où l’audience de mercredi semblait coller au scénario.

3. Les masques sont devenus le nouveau museau

Il y a eu quelques moments difficiles, y compris lorsque le représentant Jim Jordan (R-Ohio) a été invité à mettre son masque lorsqu’il s’est opposé à Scanlon en disant qu’il poussait des «théories de conspiration marginales» sur la censure. Vous pouvez voir le moment ci-dessous, gracieuseté de CBS News:

« Mettez votre masque! » Des cris éclatent parmi les membres du sous-comité de la Chambre lors de l’audience technique, après que la représentante Mary Gay Scanlon a suggéré que le représentant Jim Jordan pousse des « théories du complot marginal » https://t.co/83sKht0bRx pic.twitter.com/E6fEZKT6tO – CBS News (@CBSNews) 29 juillet 2020

4. Zuckerberg défend l’acquisition d’Instagram

Zuckerberg a repoussé avec animation lorsque le président du comité judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler (D-NY), a déclaré que Facebook avait violé les lois antitrust lors de l’acquisition d’Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012. Cette décision n’était pas illégale, a déclaré Zuckerberg, car Facebook et Instagram avaient un certain nombre de concurrents à le temps en termes d’applications de partage de photos; il a également souligné que la Federal Trade Commission avait compris cela lorsqu’elle avait approuvé l’accord. Zuckerberg a reconnu que l’accord ne semble pas aussi juste maintenant qu’Instagram compte plus d’un milliard d’utilisateurs, mais que le succès de la plate-forme n’était pas une garantie à l’époque.

«Je pense qu’avec le recul, il semble probablement évident qu’Instagram aurait atteint l’échelle qu’il a aujourd’hui, mais à l’époque, c’était loin d’être évident», a déclaré Zuckerberg.

Nadler a doublé, affirmant que l’admission de Zuckerberg qu’Instagram était une menace pour les activités de Facebook montre seulement qu’il s’agissait d’un accord corrompu en premier lieu.

« C’est exactement le genre d’acquisition anticoncurrentielle que les lois antitrust ont été conçues pour empêcher », a déclaré Nadler. «Cela n’aurait jamais dû se produire en premier lieu, cela n’aurait jamais dû être autorisé et cela ne peut plus se reproduire.»

5. Pichai dit que Google ne joue pas les favoris politiques

Malgré les inquiétudes de nombreux conservateurs, Pichai a déclaré que Google n’éliminait pas délibérément les médias conservateurs de ses résultats de recherche. Pichai a ajouté que Google est politiquement «neutre» et ne fait rien pour pousser injustement des histoires en faveur du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden aux dépens du président Trump. «Nous ne ferons aucun travail pour influencer politiquement quoi que ce soit d’une manière ou d’une autre», a déclaré Pichai. «C’est contraire à nos valeurs fondamentales.»

Ses commentaires interviennent après que le rédacteur en chef de Breitbart.com, Alex Marlow, ait déclaré à Tucker Carlson de Fox News que son site Web avait vu son trafic référé par Google tomber d’une falaise depuis les élections de 2016.

6. Pas de travail forcé

Les quatre dirigeants de la technologie ont promis de ne jamais utiliser de travail forcé pour créer leurs produits en réponse à une question du représentant Ken Buck du Colorado. «Je serais ravi de discuter de la législation avec vous, membre du Congrès. Soyons clairs: le travail forcé est odieux et nous ne le tolérerions pas chez Apple », a déclaré Cook.

La question n’était pas complètement à l’improviste; Le bureau du sénateur Josh Hawley (R-Missouri) a récemment déclaré qu’un certain nombre d’entreprises mondiales, dont Nike, étaient liées à des camps de travaux forcés de la minorité ethnique ouïghoure en Chine. Compte tenu des liens commerciaux étroits d’Apple avec la Chine, ainsi que des liens d’Alphabet avec le pays, la réponse collective a été bonne à entendre.

En fin de compte, Cook – l’homme qui dirige l’entreprise la plus précieuse au monde – a eu une journée relativement calme. Il a défendu l’App Store à différents moments, affirmant que la société pouvait facturer une commission de 30% sur toutes les ventes de l’App Store, mais qu’il était loin d’être un monopole en ce qui concerne le marché des applications (ou tout autre marché).

7. Problèmes de messagerie

L’un des moments les plus amusants – ou les plus grandes pertes de temps, selon votre point de vue – est survenu lorsque le représentant Greg Steube (R-Fla.) A posé une question simple à Pichai: pourquoi les e-mails de sa campagne vont-ils directement dans le dossier spam de Gmail?

Steube craignait que ses parents et ses partisans aient du mal à recevoir ses e-mails de campagne – et se demandait si cela avait quelque chose à voir avec un parti pris anti-républicain chez Google. Pichai a déclaré que ce n’était certainement pas le cas, et que cela se résumait simplement à Gmail donnant la priorité aux e-mails provenant de comptes qu’il savait liés à des amis et à la famille.

Vous pouvez voir la question complète de Steube ici:

Le représentant Steube se plaint au PDG de Google au sujet de ses e-mails de campagne envoyés aux boîtes de spam de Gmail et dit que cela n’arrive qu’aux républicains. (Non, presque toutes les campagnes traitent des problèmes de livraison des e-mails.) pic.twitter.com/XH1floO9ff – Tony Webster (@webster) 29 juillet 2020

L’échange était un microcosme de la journée. L’audience a non seulement tourné vers des questions qui n’étaient pas liées au sujet traité, mais elle n’a pas non plus fourni de détails utiles sur la question de savoir si les quatre entreprises ont participé à des pratiques anticoncurrentielles. Ne vous attendez pas à grand chose de l’audience de mercredi.