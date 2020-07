Un fan de la ligue crée un incroyable concept de skin Spirit Blossom Lissandra

le League of Legends La communauté compte de nombreux artistes et fans talentueux, dont beaucoup montrent fréquemment leurs talents artistiques pour rendre hommage au jeu et aux champions qu’ils aiment. Le fan art inspire non seulement d’autres artistes, mais ils servent également de lignes directrices pour Riot Games et permettent au développeur de comprendre ce que veut son public.

Bien que la gamme de skins Spirit Blossom soit arrivée sur les serveurs en direct ce mois-ci, un Ligue fan a partagé son concept de peau pour Lissandra, qui la présente dans le thème général de la dernière ligne de peau.

Image via CyanSoulArt

Les couleurs utilisées et les détails du visage de Lissandra cochent toutes les cases sur les critères de thème de Spirit Blossom, et la finition de la robe autour de ses pieds lui donne l’impression de marcher sur une rose à l’envers. Pour s’adapter encore plus au thème de la ligne, Lissandra pourrait également laisser des pétales de rose au lieu d’éclats de glace lorsqu’elle se déplace.

Lissandra attendait depuis longtemps un nouveau skin puisque le dernier skin ajouté par Riot est Coven Lissandra de 2018. Certains fans ont émis l’hypothèse que Lissandra pourrait obtenir un skin Cosmic en mars, mais cela ne s’est finalement pas produit.

Alors que les principaux du champion étaient écrasés et voulaient juste voir leur champion préféré dans un nouveau thème, certains fans ont été soulagés car ils ne pensaient pas que Cosmic ne correspondrait pas à l’ambiance générale de Lissandra. Quoi qu’il en soit, cela signifie que les chances que Lissandra reçoive une peau augmentent chaque jour.

Il serait presque impossible de dire si Riot l’ajouterait à la ligne Spirit Blossom, mais comme elle vient de sortir, il faudrait au moins un temps considérable à Riot pour faire de nouveaux ajouts à une nouvelle ligne de peau.

