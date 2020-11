7 façons de vaincre Diana Walter à la lumière du jour

Hallows Eve est venu et passé, laissant certains beaucoup trop effrayés pour marcher dans des couloirs sombres ou se coucher sans faire un petit saut. Un mois entier de frénésie à regarder de grands et terribles films d’horreur peut avoir des effets durables, votre esprit vous emmenant dans des endroits horribles et vous remettant en question ce qui peut se cacher dans le noir. Croyez-moi, c’était à peu près une description de moi-même.

Mais de tous les films d’horreur auxquels j’ai assisté dans ce Spooktober, il y en avait un qui me faisait sécher la gorge et traversait l’obscurité sans regarder en arrière. Je parle, bien sûr, de Lights Out, le film d’horreur de 2016 qui à lui seul a pu me ramener à redevenir ce petit garçon effrayé de cinq ans.

Diana Walter, qui est essentiellement l’antagoniste du film, a pas mal de pouvoirs surnaturels à son actif, sa disparition à la lumière étant la raison effroyable de la peur que nous ressentons après le générique. C’est pourquoi faire quelque chose d’aussi simple que d’appuyer sur l’interrupteur après avoir regardé ce film pousse votre cœur dans l’overdrive.

Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimeriez arrêter de faire peur à votre propre pantalon avec des pensées de la dame de l’ombre titulaire, lisez la suite, car voici huit façons possibles de nous protéger de son étreinte terrifiante.