WandaVision Star dit que cela nous fera réfléchir sur le MCU d’une toute nouvelle manière

Aux yeux de Bettany, le MCU a déjà prouvé qu’il pouvait faire une transition en douceur vers la télévision grâce à la feuille de route complexe présentée par le patron de Marvel Kevin Feige après Homme de fer premier succès en 2008.

« Si vous y réfléchissez bien, ce que Kevin Feige a fait est de toute façon comme une grande expérience télévisée », a poursuivi l’acteur. «Ce sont des suites et des retombées, dans une formule épisodique et une formule dérivée, comme vous l’avez fait à la télévision depuis toujours, juste fait à grande échelle dans le cinéma. Donc, en le déplaçant à la télévision, je pense qu’ils ont pris une décision vraiment intelligente, en hommage à de nombreuses époques et genres différents de la télévision des siècles américains.

Il a ajouté: «La différence est que nous avions énormément d’argent, mais nous devions faire six heures, plutôt que deux et demie, ou quoi que ce soit – sept heures ou huit heures, mais beaucoup d’heures – en même temps montant d’argent que nous aurions généralement à gagner deux heures et demie. Ils ont fait des choses très intelligentes, comme nous avons tourné le premier épisode en deux jours, devant un public de studio en direct.

Volonté WandaVision lancer MCU TV avec style? Nous le saurons dans quelques mois.

