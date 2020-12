5 mouvements de boss qui signifient les affaires en entreprise et à Hollywood

Nicole Walters animera une séance de mentorat en petit groupe et une table ronde lors du Power Women Summit de WrapWomen, le plus grand rassemblement annuel de femmes dans les médias et le divertissement. Avec le thème «Inclusion 360», l’événement aura lieu pratiquement du 8 au 10 décembre. Inscrivez-vous maintenant sur wrapwomen.com/power-women-summit.

Avant de filmer et de lancer ma société de conseil Inherit Learning Company, j’ai travaillé en entreprise pendant plus d’une décennie. Maintenant, j’ai la chance de pouvoir travailler avec des propriétaires de petites entreprises et des entrepreneurs de tous les jours pour les aider à concevoir des marques rentables et utiles.

J’ai remarqué que le travail en entreprise et le divertissement sont bien plus similaires qu’on ne le pense. Les deux sont très compétitifs et nécessitent de longues heures. Vous ne semblez jamais avoir un budget suffisant et vous cherchez toujours comment faire plus avec moins. Et pas différent des itinéraires détaillés que mon équipe et moi avons mis en place pour des formations commerciales, vous vivez au rythme du spectacle.

Indépendamment de la somme d’argent qui entre, du niveau de reconnaissance ou du secteur dans lequel vous vous trouvez, il y a des actions critiques que je crois que chaque patron doit prendre s’il veut réaliser son plein potentiel. Que vous construisiez une entreprise ou un empire télévisuel, si vous souhaitez créer un héritage qui dure depuis des générations, ces cinq mouvements feront toute la différence.

Connaissez vos chiffres

Cela semble simple, mais lorsque vous créez une entreprise durable, il est si important de garder un œil sur vos chiffres. Les données doivent guider votre prise de décision dans votre entreprise. En gardant une trace des détails, vous pouvez prendre des décisions judicieuses qui sont enracinées dans des faits et non dans des sentiments. En tant que PDG, vous devez clairement comprendre comment vous êtes arrivé à ces chiffres et déchiffrer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Soyez présent où que vous soyez

Cette astuce peut être contre-intuitive à tous les conseils disponibles, mais l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée n’est pas réaliste. Là, je l’ai dit. Vous ne pouvez pas tout équilibrer. Je le vois tout le temps, en particulier avec les femmes patrons qui s’efforcent d’être tout pour tout le monde pour finir épuisées et vaincues. Toute cette chose «d’équilibre» est un niveau de perfection que personne ne peut atteindre et avoir cette attente est une configuration. Voici ce que vous pouvez faire: vous pouvez être présent. Si vous êtes en famille, vous devez être à 100% attentif à ce qui se passe à la maison. Il en va de même pour le bureau. Nous avons tous peu de temps et d’énergie pour jongler avec le travail, la famille et les soins personnels. La plupart du temps, vous lâcherez la balle sur au moins une de ces choses. Et ça va. Pardonnez-vous pour les longues nuits et les moments manqués. Prenez le temps quand vous en avez besoin. Et surtout, embrassez le déséquilibre dans le cadre du voyage.

N’essayez pas d’y aller seul

Le vieil adage «c’est solitaire au sommet» n’a pas à être vrai. Vous avez besoin de personnes non seulement pour atteindre le sommet, mais aussi pour commencer par là. Il peut sembler plus facile, moins coûteux ou plus rapide de «le faire soi-même», mais c’est une énorme erreur. Aucune entreprise ne peut croître ou évoluer sans la magie d’une équipe bien formée. Le meilleur PDG a besoin d’un assistant exécutif de premier ordre pour jouer le rôle de gardien et d’un personnel solide pour exécuter sa vision. En faisant appel à une équipe de personnes diversifiées possédant la bonne expertise, vous pouvez non seulement vous concentrer sur la situation dans son ensemble, mais vous pouvez également obtenir un aperçu et apprendre de leur point de vue.

Il est également important de se connecter avec des professionnels qui comprennent les épreuves et les triomphes des affaires. C’est ainsi que vous découvrez les opportunités potentielles ainsi que les pièges à éviter. En participant à des événements comme le Power Women Summit, vous pouvez voir et entendre les expériences des autres de première main et vous rendre compte que vous n’êtes pas seul.

Produire un produit solide

Un excellent produit est la base. Je crois sincèrement que votre don vous fera de la place et que votre provision réside dans votre but. Cependant, vous devez investir pour vous assurer que vous vendez ce que les gens veulent et qu’il fait ce qu’il dit qu’il fera. Le reste, c’est le marketing et la visibilité, et il n’y en a pas assez dans le monde pour compenser un mauvais produit. Cela prend du temps, mais tester et peaufiner encore et encore vient avec le territoire.

Combattez le syndrome de l’imposteur

Quiconque a été entrepreneur ou dans le domaine du divertissement sait que cela peut être une entreprise risquée. Avec cela, vient beaucoup de peur et d’anxiété. Ce sentiment que vous n’êtes pas assez bon, que vous ne méritez pas le succès ou que vous avez eu de la chance est toujours caché. C’est un gros problème, en particulier pour mes copines, en particulier dans les domaines dominés par les hommes. La recherche a montré que les femmes sont plus susceptibles de souffrir du syndrome de l’imposteur. Si vous n’êtes pas vigilant, cela peut devenir une distraction majeure. Entraînez-vous à naviguer dans le discours négatif et le doute de soi au lieu de le laisser vous arrêter.

Nicole Walters est la star de «She’s the Boss», une sitcom familiale non scénarisée à venir sur USA Network. En tant que PDG de Inherit Learning Company, elle utilise des stratégies d’entreprise éprouvées et des principes commerciaux pour catapulter des entreprises à peine survivantes en entreprises prospères. Les vidéos virales de sa famille et de sa fortune en train de jongler ont accumulé plus de 30 millions de vues en ligne. Pour en savoir plus, visitez www.nicolewalters.com.