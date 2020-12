Le doublé de Neymar mène le PSG à la victoire 3-1 à Man United en Ligue des champions – Football

in

Neymar a marqué deux fois pour mener le Paris Saint-Germain à une victoire 3-1 à 10 joueurs de Manchester United en Ligue des champions mercredi, laissant les espoirs des deux équipes d’atteindre les huitièmes de finale incertains avant leurs derniers matches de groupe.

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjær, a été laissé pour compte de ne pas avoir enlevé Fred après s’être échappé avec seulement une réservation pour un coup de tête au premier semestre. Le milieu de terrain a été expulsé à la 70e minute pour un deuxième carton jaune après son défi contre l’ancien milieu de terrain de United Ander Herrera juste après que United ait perdu 2-1 lorsque Marquinhos a marqué.

« Fred a joué de manière très disciplinée en seconde période », a déclaré Solskjær. «Il a eu la chance de rester en première mi-temps.»

Marcus Rashford avait égalisé à la 32e minute après que Neymar n’ait mis que six minutes à mettre en avant les finalistes battus de la saison dernière. Le Brésilien a de nouveau frappé dans le temps d’arrêt dans un Old Trafford vide.

«C’est bon pour notre confiance», a déclaré Marquinhos. «Nous sommes toujours dans la compétition et très heureux.»

Alors que United reste en tête du groupe H, le PSG et Leipzig sont seulement en retard sur la différence de buts. United n’a besoin que d’un point à Leipzig mardi lorsque le PSG accueille Istanbul Basaksehir, qui compte six points de retard sur les trois premiers. La défaite face à United lors du premier match du Groupe H à Paris avait mis la chaleur sur Thomas Tuchel, qui a récolté deux points lors des deux derniers matches de championnat français.

«Nous avons gagné notre chance aujourd’hui par un travail acharné, par une bonne mentalité», a déclaré Tuchel. «Ce n’est pas la période la plus facile pour nous. Nous ne jouons pas au plus haut niveau. »

Les visiteurs l’ont fait au début à Manchester lorsque le tir dévié de Kylian Mbappé a rebondi sur la trajectoire de Neymar pour marquer du premier poteau. Il a fallu l’arrêt de David de Gea, atténuant le tir d’Alessandro Florenzi, pour empêcher le déficit de s’aggraver pour United. La chance est venue du fait que Fred n’a pas été expulsé pour avoir poussé la tête vers Leandro Paredes, malgré un examen VAR.

«Pour donner un carton jaune, j’ai été très surpris», a déclaré Tuchel. « Cela dit qu’il l’a touché mais pas assez fort pour un carton rouge? »

Après le sursis, United a égalisé lorsque le tir d’Anthony Martial a été paré par Kaylor Navas et la frappe de Rashford a dévié Danilo devant le gardien de but pour son sixième but en cinq matchs européens. Heureusement encore pour United, Paredes a été réservé plutôt que Fred, qui a marché sur le pied du milieu de terrain du PSG.

Cela n’a toujours pas incité Solskjær à remplacer Fred à la pause. United a eu des chances de prendre les devants après la pause lorsque Martial a relancé un tir et Edinson Cavani a tenté de faire éclater Navas.

« Cela aurait peut-être pu être complètement différent s’ils avaient marqué », a déclaré Herrera. «Mais nous avons des joueurs qui peuvent tuer un match.»

Le PSG était de retour en tête à la 69e. De Gea a poussé le tir bas de Mitchel Bakker à l’écart, mais du coin résultant, Herrera a passé à Abdou Diallo, qui a traversé la surface de réparation de six mètres pour que Marquinhos frappe le ballon sous le gardien de but.

C’était alors un défi moins controversé sur Herrera de Fred qui a valu le deuxième carton jaune. Cette fois, il n’y avait pas d’examen VAR, même si Fred s’attardait. Le match s’éloignait de United et il a été tué lorsque Neymar a commencé un mouvement autour de la ligne médiane qui menait au troisième but. Le Brésilien a envoyé une passe à longue portée à Mbappe et Rafinha puis a poussé Neymar sur le côté dans un filet ouvert.

« Leurs buts étaient des buts décousus, un ricochet et un flipper autour de la surface », a déclaré le capitaine de United, Harry Maguire. «Je sens que nous méritons quelque chose.»