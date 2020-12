Hailee Steinfeld repérée sur le plateau de ‘Hawkeye’, Alex Ross taquine des œuvres d’art invisibles et plus – / Film

Envie d’en voir Alex Ross une œuvre d’art qui n’a pas encore été publiée? Quelle star de cinéma Marvel soutient la campagne pour relancer le Daredevil séries? Quelle est la durée Wonder Woman 1984? As tu entendu Hailee Steinfeld a été repéré sur le Oeil de faucon ensemble? Lequel Spider-Man: dans le Spider-Verse le personnage a rejoint Concours de champions Marvel? y a t-il Harley Quinn querelle entre Kaley Cuoco et Margot Robbie? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

Joueur de baseball professionnel Nelson Figueroa donne son histoire d’origine dans ce nouvel épisode de Storyboards Marvel.

Agents du SHIELD étoile Clark Gregg récemment rejoint la campagne des fans pour que Marvel sauve le Daredevil séries.

Au cas où il y aurait une question, acteur Page Elliot continuera à jouer dans L’Académie des parapluies de Netflix.

Gotham Knights Le jeu vidéo sera une expérience de monde ouvert, permettant aux joueurs d’explorer vraiment Gotham City.

Ironhead Studios a partagé des photos des coulisses de Chadwick Bosemande Panthère noire tests de costumes.

Paul Bettany dit le premier épisode de la nouvelle de Marvel WandaVision la série ne leur a pris que deux jours pour tourner.

Alex Ross taquiné l’œuvre d’art inédite que vous pourrez découvrir dans sa toute nouvelle Invisible 2020 livre d’art.

La CW a publié quelques Batwoman les titres des épisodes de la saison 2, en commençant par «Qu’est-il arrivé à Kate Kane?»

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser cet article sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas sur le Web: