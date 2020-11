5 applications Android à ne pas manquer cette semaine – Android Apps Weekly

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 354e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière:

Google a accidentellement publié une application aux États-Unis, puis l’a immédiatement supprimée. L’application est à l’origine pour les gens au Kenya. Cela les aide à prêter des appareils Android, puis donne aux créanciers la possibilité d’éteindre le téléphone si les paiements s’arrêtent. Google s’est associé à des entreprises du pays pour le programme et cela semble plutôt louche sans contexte. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.

Spotify envisage un niveau d’abonnement uniquement podcast. La société a dépensé une cargaison d’argent en podcast talent au cours de la dernière année et souhaite gagner quelques dollars grâce aux podcasts en particulier. Spotify demande aux utilisateurs s’ils voudraient quelque chose comme ça. Si leurs résultats ressemblent aux nôtres, cela ne verra pas le jour. La plupart de nos lecteurs détestent l’idée et nous ne les blâmons pas. Vous pouvez obtenir la plupart des podcasts gratuitement avec la plupart des capteurs de podcast.

Les abonnés YouTube Premium peuvent obtenir cette semaine un butin gratuit sur Google Stadia. Google propose un contrôleur gratuit et un Chromecast aux abonnés. C’est une belle initiative de la part de Google de promouvoir le service et de proposer des contrôleurs Stadia. Vous bénéficiez également d’un mois gratuit de Stadia avec l’offre. Cliquez sur le lien pour savoir comment utiliser l’offre.

PUBG Mobile revient en Inde. La nouvelle version du jeu est spécifiquement pour le pays et a quelques changements par rapport à la version vanilla. Par exemple, tous les personnages commencent habillés et le sang est retiré pour les effets de coup vert à la place. PUBG Corporation a également promis de faire un don de 100 millions de dollars à l’Inde pour cultiver l’esport, l’industrie locale du jeu vidéo et d’autres choses. Vous pouvez cliquer sur le lien pour en savoir plus.

Google Photos fermera ses portes gratuites l’été prochain. La société a annoncé qu’elle ne pouvait tout simplement plus répondre à la demande et que les gens devaient payer pour le stockage qu’ils utilisent après le 1er juin 2021. Toutes les photos téléchargées sur le service jusque-là sont toujours gratuites et les photos existantes sur le service avant cette date restent libre. Ensuite, Google Photos utilise vos 15 Go de données Google Drive gratuites, puis vous devez payer un forfait Google One pour étendre votre propre stockage. Les appareils Google Pixel actuels peuvent conserver les téléchargements gratuits, mais les futurs appareils Pixel ne le feront pas. Dans le même ordre d’idées, voici les meilleures cartes microSD disponibles actuellement.

Immortel Reborn

Prix: Libre de jouer

Immortal Reborn est un RPG inactif avec un thème Diablo et quelques graphiques. C’est une aventure principalement textuelle où vous construisez votre personnage sur mesure pour tuer efficacement autant de méchants que possible. Il y a quatre classes, différentes choses à faire et divers équipements à équiper. Le jeu propose un jeu inactif, des commandes simples et des mécanismes simples. Le verbiage du jeu est parfois un peu bizarre mais ce n’est rien de grave. C’est plus long que la moyenne pour un jeu inactif et contient beaucoup plus d’éléments de RPG que la plupart d’entre eux.

Gestionnaire de signets

Prix: 0,99 USD

Bookmark Manager vous permet de gérer les signets indépendamment de votre navigateur Web. Il existe une variété de scénarios dans lesquels un tel outil peut être utile. Vous pouvez stocker des signets, les organiser comme vous le souhaitez et les référencer quand vous en avez besoin. La plupart des gens n’auront pas besoin d’un tel outil et utilisent simplement Firefox ou Chrome car ces signets se synchronisent. Vous pouvez également exporter vos signets et les importer ultérieurement sur un nouvel appareil si nécessaire. Il s’agit d’une solution raisonnablement décente pour les personnes qui désactivent les navigateurs traditionnels et ont besoin d’un meilleur moyen de gérer les signets. Cependant, dans l’ensemble, il s’agit d’un outil de niche. Il est en version bêta à accès anticipé, il peut donc y avoir des bogues.

Déesse de la Genèse S

Prix: Libre

Goddess of Genesis S est un nouveau RPG gacha. Le jeu est assez standard en termes de mécanique sous-jacente. Vous invoquez des héros et les utilisez pour progresser dans le jeu. Le combat est au tour par tour et chaque personnage peut être amélioré de différentes manières. Celui-ci possède des graphismes étonnamment décents. Vous pouvez apparemment mettre à niveau chaque personnage aux rangs maximum afin qu’il ne devrait pas y avoir trop de mauvais tirages. C’est raisonnablement convivial pour le moment, mais la mouture à long terme peut chasser certains joueurs.

GameOn

Prix: Libre

GameOn est une nouvelle application d’Amazon qui enregistre vos jeux vidéo. L’application prend en charge directement environ 1000 jeux Android, y compris certains gros frappeurs comme PUBG Mobile et Final Fantasy Brave Exvius. De plus, il peut enregistrer de 30 secondes à cinq minutes de jeu dans le passé comme une sorte de fonction de rappel ou vous pouvez le configurer pour enregistrer en segments de cinq minutes. Vous téléchargez ensuite ces vidéos et les gens peuvent les regarder. Il est configuré de manière similaire à TikTok où les vidéos sont censées être courtes et présenter des moments sympas plutôt que de longues sessions de jeu. L’application a également des défis à relever et vous pouvez bien sûr regarder les vidéos d’autres personnes. C’est tout nouveau, donc cela changera probablement beaucoup dans les mois et les années à venir.

Bureau de la pègre

Prix: Gratuit / jusqu’à 2,99 $

Underworld Office est le dernier jeu de Buff Studio, développeur de 7Days et Buff Knight. Celui-ci est un jeu d’histoire interactif sur un garçon qui tombe dans le monde souterrain et doit finalement y travailler. Vous jouez à travers diverses histoires sur les fantômes. Les choix que vous faites peuvent vous mettre à l’une des sept fins. Il y a aussi 40 courtes animations et divers objets de collection pour les complétistes. Le jeu est également relativement peu coûteux pour un jeu gratuit. Celui-ci a une note de 4,9 sur 5 sur le Play Store pour une raison, car il est en fait assez bon.

Merci pour la lecture! Vérifiez-les aussi:

Si nous avons manqué de grandes actualités sur les applications ou les jeux Android, parlez-nous-en dans les commentaires!