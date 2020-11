Run The Jewels publie le clip de Cyberpunk 2077

Run The Jewels, le duo hip-hop composé d’El-P et de Killer Mike, a dévoilé le clip de sa chanson sur la bande originale officielle de Cyberpunk 2077.

Le single, «No Save Point», a été créé plus tôt dans la semaine, et nous avons maintenant une vidéo d’accompagnement d’El-P et Killer Mike interprétant leurs couplets respectifs, dans une reconstitution lourde d’effets d’un entrepôt Cyberpunk 2077. Chaque rappeur laisse tomber ses barres, entrecoupées de clips d’interprètes habillés à la manière d’un jeu cyberpunk complet, chargeant des armes et posant sur des véhicules Cyberpunk 2077.

Les effets et les visuels sont époustouflants et sous-tendent vraiment le groove du rythme et du flux de RTJ. Dans une interview précédant la première dans le cadre du Adult Swim Festival, un événement numérique présentant des performances et des vidéoclips, les deux ont commenté la création de la piste, ce qui les a attirés vers le prochain jeu de CD Projekt et leur amour de la science-fiction. «Je voulais le réserver avec quelque chose qui pourrait être dans une suite de Bladerunner», dit El-P, lors de la production de la chanson. «Il y a un morceau de début et une sorte de coda à la fin. Je voulais le coller dans le monde cyberpunk et avoir l’impression que vous pouviez écouter ce jam dans une voiture volante.

Un certain nombre d’autres artistes notables, tels que Grimes, Refused et A $ AP Rocky, figureront sur la bande originale. Tous se produiront sous des pseudonymes dans l’univers; Run The Jewels a pris le surnom de Yankee and the Brave, après l’un des singles du dernier album complet du couple RTJ4, un duo télévisé fictif des années 70 qui lie vaguement le disque.

Run The Jewels a réalisé l’intégralité de RTJ4 en octobre, dans le cadre d’un effort visant à encourager le vote et à collecter des fonds pour l’American Civil Liberties Union. La date de sortie de Cyberpunk 2077 a été (à nouveau) retardée en octobre, la repoussant à décembre.

Partager : Tweet