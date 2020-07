5 applications Android à ne pas manquer cette semaine! – Android Apps Weekly

Microsoft a fait de grandes annonces pour Project xCloud cette semaine. Le premier est une date de sortie réelle de septembre 2020. De plus, il sera livré avec Xbox Game Pass pour 15 $ par mois pour une diffusion de jeu à deux coups assez décente et une expérience de jeu. Cela fonctionne également pour PC et Xbox. Google a annoncé quelques nouveaux jeux pour Stadia cette semaine, mais nous pensons que Microsoft a remporté la couronne.

Google Play Pass a été lancé au niveau d’abonnement de 30 $ par an cette semaine. Les frais habituels sont de 5 $ par mois, donc le plan annuel vous permet d’économiser environ 50% au cours de l’année. C’est une bonne façon de procéder si vous souhaitez utiliser Play Pass et que vous prévoyez de le faire pendant un certain temps. En outre, Google Play Pass s’étend au-delà des États-Unis et comprend désormais l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Netflix propose une nouvelle promotion. La société a lancé un jeu sur le film The Old Guard. Le jeu est disponible dès maintenant et se termine le 19 juillet. Cela devient intéressant quand on arrive aux prix, cependant. La personne avec le score le plus élevé obtient 1000 mois gratuits (83 ans) de Netflix, d’une valeur de 13000 $. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.

TikTok est en difficulté dans des pays du monde entier. Instagram peut plonger et collecter. Le site de médias sociaux prépare une fonctionnalité de type TikTok qui devrait être lancée début août. Instagram Reels a débuté au ., en France, en Allemagne et en Inde et devrait voir un lancement mondial au début du mois prochain. Cliquez sur le lien pour savoir comment cela fonctionne et plus sur Instagram Reels.

Twitter a été frappé par un assez gros hack cette semaine. Le piratage visait de grands noms, notamment Bill Gates, Apple, Elon Musk, Uber et bien d’autres. Il s’agissait apparemment d’une attaque d’ingénierie sociale selon Twitter. Il y a des rumeurs sur la façon dont tout cela s’est passé, mais nous ne sommes pas encore sûrs à 100% des détails. Cliquez sur les liens pour en savoir plus.

Layton: un avenir dénoué

Bienvenue dans la 237e édition d’Android Apps Weekly! Voici les titres de la semaine dernière:

Prix: 13,99 $

Layton: Unwound Future est le dernier port mobile de la populaire série Professeur Layton. C’est techniquement le troisième de la franchise, mais c’est aussi l’un des plus populaires. C’est un jeu d’aventure mystère où les joueurs résolvent des énigmes et progressent dans l’histoire. La série a un style artistique unique et une mécanique solide. C’est un peu cher, mais il n’y a pas d’achats intégrés et le port est un fidèle remake de l’original.

NotificationHistorique

Prix: Libre

NotificationHistory est une application simple pour les notifications. Il vous permet d’enregistrer l’historique de vos notifications sur votre téléphone pour référence future. L’application fonctionne hors ligne et stocke votre historique sur votre téléphone. De plus, il existe certaines catégories d’organisation et vous pouvez lire les anciennes notifications à volonté. Il existe également un bouton tout effacer au cas où vous voudriez tout effacer. C’est une application gratuite avec des publicités et elle peut être utile pour les anciens appareils Android sans historique de notification.

Le jeu de la vie 2

Prix: 3,99 $ avec achats intégrés

Le Game of Life 2 est un remake mobile d’un jeu de société classique avec des éléments de simulation de vie. Les joueurs créent une vie, se déplacent sur un plateau de jeu. Les espaces du plateau de jeu agissent comme des nœuds de décision. Les joueurs décident des chemins à suivre en fonction de l’endroit où ils atterrissent. Le jeu fonctionne hors ligne et propose un mode multijoueur pass-and-play pour ceux qui sont bloqués sans le Web. Il existe également un mode multijoueur en ligne si vous le souhaitez également. Il est en fait assez bien fait et a bien joué dans nos tests. Il y a des achats intégrés mais ils sont plus ou moins facultatifs.

Peacock TV

Prix: Gratuit / 4,99 $ – 9,99 $ par mois

Peacock TV est le nouveau service de streaming de NBCUniversal. Il a été annoncé il y a des mois mais est maintenant disponible pour une version plus large cette semaine. Il propose une programmation NBC ainsi que des films de plusieurs grands studios de cinéma. Le service a en fait une variante gratuite avec 13 000 heures de programmation gratuite. L’abonnement augmente cela jusqu’à 20 000 heures. Les abonnés Comcast peuvent payer 4,99 $ pour supprimer les publicités tandis que tout le monde paie 9,99 $. L’application a quelques problèmes et la publication a été plutôt difficile. Cela s’améliorera probablement avec le temps, mais nous vous recommandons d’aborder avec prudence, car l’application semble être un peu problématique pour le moment.

Contes de Crestoria

Prix: Libre de jouer

Tales of Crestoria est un jeu mobile Tales et ce n’est pas trop mal. Le style de jeu, les animations et la musique rappellent beaucoup la plupart des jeux de la série. Nous n’avons pas pu tester celui-ci, car il ne sera officiellement lancé que lorsque cet article sera mis en ligne. Cependant, nous ne pouvons pas imaginer Bandai gâcher cette chose car ils ont déjà tellement de gachas populaires et bien faits. La plupart des critiques négatives ne sont que des gens en colère que le jeu soit lancé sur Google Play quelques jours plus tôt qu’il ne s’ouvre réellement au public. Il va rebondir.

