Le plaidoyer de María Patiño de ne pas continuer à manger dans « La Dernière Cène »: « Elle a les cheveux »

N’importe quel spectateur de «The Last Supper» a été témoin à plus d’une occasion comment María Patiño a essayé certains aliments avec un certain soupçon. Le collaborateur de «Sálvame» n’aime pas certaines élaborations et plusieurs fois, vous devez cracher le cœur et passer à autre chose. Mais dans le programme dans lequel les frères Frigenti cuisinaient, la Galicienne a connu une période plus difficile que jamais.

María Patiño dans ‘The Last Supper’

Le menu des trois frères n’a plu à personne et encore moins à Patiño. Le présentateur de ‘Socialité’ a écouté les paroles de Jorge Javier Vázquez, qui a commenté que le morceau de porc de l’assiette de masque qu’il avait mangé avait produit une sensation comme couper la digestion. Le chauffeur de «The Last Supper» a indiqué le morceau qu’il devait manger, mais Patiño, entre les supplications, lui a demandé de ne pas manger. Une fois qu’il l’a eu dans la bouche, il a assuré « qu’il a des cheveux ».

Le restaurant traversait une période difficile, car on pouvait voir comment le morceau qu’elle avait ingéré était devenu une boule dans sa bouche. Vazquez a plaisanté en disant que c’était comme « la peau du scrotum », auquel Kiko Matamoros a complété avec « un scrotum mal rasé ». Le visage dégoûté et les arcades traversaient l’écran: « Jorge, je me sens mal. Je transpire. Jorge, je deviens étourdi« a avoué María Patiño. Begoña Rodrigo lui a apporté une serviette pour la jeter, mais le collaborateur a refusé, assurant que cela avait été fait par les cuisiniers.

Le verdict après les moments difficiles

Une fois qu’elle a réussi à avaler la portion de porc, María Patiño est allée essayer l’artichaut. Cependant, le mauvais moment l’a fait transpirer, également causé par le costume de vache qu’il devait porter cette nuit-là. « Je suppose que le cochon est bon », a-t-il commenté. Quand Vázquez s’approcha pour lui offrir une autre pièce, son compagnon le supplia de ne plus lui en donner: «Je te demande ce que tu veux le plus, je ferai ce que tu veux, je te le promets. Je te donne toute ma vie, je le jure. Je vous donne tout ce que j’ai chez moi. « Le présentateur a éloigné la fourchette avec un autre morceau de viande, lui assurant qu’ils parlaient » de santé, de vie et de mort « .