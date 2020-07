4 objets mystérieux repérés dans l’espace lointain ne ressemblent à rien de jamais vu

Il y a quelque chose d’inhabituel qui se cache dans les profondeurs de l’espace: les astronomes ont découvert quatre objets faibles qui, aux longueurs d’onde radio, sont très circulaires et plus brillants le long de leurs bords. Et ils ne ressemblent à aucune classe d’objets astronomiques jamais vue auparavant.

Les objets, qui ressemblent à des îles lointaines en forme d’anneau, ont été surnommés cercles radio impairs, ou ORC, pour leur forme et leur particularité globale. Les astronomes ne savent pas encore à quelle distance ces ORC sont éloignés, mais ils pourraient être liés à des galaxies éloignées. Tous les objets ont été trouvés à l’écart du plan galactique de la Voie lactée et mesurent environ 1 minute d’arc (à titre de comparaison, le diamètre de la lune est de 31 minutes d’arc).

Dans un nouvel article détaillant la découverte, les astronomes offrent plusieurs explications possibles, mais aucune ne correspond tout à fait à la facture des quatre nouveaux ORC. Après avoir exclu des objets comme les supernovas, les galaxies formant des étoiles, les nébuleuses planétaires et les lentilles gravitationnelles – un effet grossissant dû à la flexion de espace-temps par des objets massifs à proximité – entre autres, les astronomes spéculent que les objets pourraient être des ondes de choc résultant d’un événement extragalactique ou éventuellement d’une activité d’une radio galaxie.

« [The objects] pourrait bien pointer vers un nouveau phénomène que nous n’avons pas encore vraiment exploré « , a déclaré Kristine Spekkens, astronome au Collège militaire royal du Canada et à l’Université Queen’s, qui n’était pas impliquée dans la nouvelle étude. » Il se peut également que ce soit une extension d’une classe d’objets précédemment connue que nous n’avons pas pu explorer. «

Spekkens a ajouté que les objets pouvaient également être causés par différents phénomènes. Les quatre ORC sont brillants aux longueurs d’onde radio mais invisibles visible , infrarouge et Lumière à rayons X . Mais deux des ORC ont des galaxies en leur centre qui peuvent être vues à des longueurs d’onde visibles, ce qui suggère que ces objets pourraient avoir été formés par ces galaxies. Deux ORC semblent également être très proches, ce qui signifie que leurs origines pourraient être liées.

Les astronomes ont repéré trois des objets tout en cartographiant le ciel nocturne en radiofréquences, dans le cadre d’une enquête pilote pour un nouveau projet appelé la carte évolutive de l’univers (EMU). Le pilote EMU a utilisé l’Australian Square Kilometer Array Pathfinder, ou ASKAP, de juillet à novembre en 2019. Ce réseau de radiotélescopes utilise 36 antennes paraboliques, qui travaillent ensemble pour observer une vue grand angle du ciel nocturne. Ils ont trouvé le quatrième ORC dans les données d’archives collectées par le radiotélescope géant MetreWave en Inde. Cela a aidé les astronomes à confirmer que les objets étaient réels, plutôt que des anomalies causées par des problèmes avec le télescope ASKAP ou la façon dont les données ont été analysées.

Avec seulement quatre de ces objets particuliers découverts jusqu’à présent, les astronomes ne peuvent pas encore révéler la vraie nature de ces structures. Mais l’enquête EMU ne fait que commencer et les astronomes s’attendent à ce qu’elle révèle des objets plus inhabituels.

En combinant une capacité de voir des objets radio faibles avec un large regard, l’enquête est positionnée de manière unique pour trouver de nouveaux objets. Les scientifiques de l’UEM ont prédit que le projet trouverait environ 70 millions de nouveaux objets radio – élargissant le catalogue actuel d’environ 2,5 millions.

« C’est une très bonne indication de la forme des choses à venir en radioastronomie dans les deux prochaines années », a déclaré Spekkens à Live Science. « L’histoire nous montre que lorsque nous ouvrons une nouvelle [avenue of looking at] un espace à explorer… nous trouvons toujours des choses nouvelles et passionnantes. «

Le papier, disponible sur le site de préimpression arXiv , a été soumis pour publication à la revue Nature Astronomy, où il est toujours en cours de révision.

Publié à l’origine sur Live Science.