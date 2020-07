Microsoft glisse la recherche Bing dans Android via Outlook

Les utilisateurs qui installent Outlook pour Android ont vu une option de recherche Bing se glisser dans les menus de longue pression.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft utilise des fonctionnalités Android pour promouvoir ses services.

Si vous utilisez Outlook pour les e-mails et les calendriers de votre téléphone Android, vous pourriez voir un argumentaire de vente inattendu pour le moteur de recherche de Microsoft.

Les utilisateurs d’Android ont découvert qu’Outlook glisse une option de «recherche Bing» dans le menu de longue pression que vous voyez lorsque vous sélectionnez du texte. Appuyez dessus et il ouvrira votre navigateur par défaut avec une requête Bing pour tous les mots que vous avez sélectionnés. C’est utile, mais probablement pas ce que vous vouliez si vous vivez dans un monde centré sur Google.

L’option de menu n’apparaît pas pour tout le monde et certains ont signalé avoir réussi à s’en débarrasser en désinstallant Outlook. Il pourrait même ne pas être visible si vous réinstallez l’application. Il ne semble pas être disponible lorsque vous installez d’autres applications Microsoft au-delà de Bing.

Nous avons demandé à Microsoft de commenter, bien que ce ne soit pas une stratégie complètement nouvelle. La société a glissé des suggestions pour ses propres applications dans le menu de partage d’Android en 2019.

Microsoft utilise la fonctionnalité Android intégrée pour ajouter l’option de recherche Bing. Cela ne compromet pas votre appareil ou ne sort pas des limites, alors. Cependant, la pratique pourrait ne pas trouver beaucoup de fans. La société fait la promotion de Bing auprès des utilisateurs qui ne s’y attendaient pas (et souvent ne le voulaient pas) sur leurs appareils sous quelque forme que ce soit, et encore moins à l’échelle du système.

L’entreprise est incitée à expérimenter des fonctionnalités comme celle-ci. Bing avait un peu moins de 2,8% de la part d’utilisation des moteurs de recherche en juin 2020, selon StatCounter. Bien que cela soit plus important que la plupart des concurrents, il pâlit par rapport à la part de 91,75% de Google. Microsoft a beaucoup de chemin à parcourir pour être plus compétitif, et suggérer que des recherches Bing à des millions d’utilisateurs ont été effectuées sur plus de 100 millions de téléchargements au moment où nous écrivons) contribue théoriquement à combler l’écart.

