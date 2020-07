343 Industries répond aux commentaires sur les visuels Halo Infinite, la version bêta multijoueur et les détails

343 Industries, le développeur de Halo infini, a répondu à quelques questions sur les visuels, la bêta multijoueur et les spécificités apportées en réponse à la première démo de jeu de huit minutes jouée lors de l’événement Xbox Games Showcase de la semaine dernière, qui a été mis en ligne le 23 juillet.

Le gestionnaire de communauté John Junyszek a dispersé les forums pour les questions les plus posées et les commentaires pour y répondre sur Halo Waypoint. «De notre point de vue, deux domaines clés sont débattus autour de la communauté – le style artistique général et la fidélité visuelle», a déclaré Junyszek.

De nombreux fans se sont plaints de l’esthétique «simpliste» qu’ils ont vue dans la démo du gameplay. Junyszek a expliqué que les développeurs ont pris en compte les commentaires de la communauté tout au long des versions de Halo 4, Halo 5. et Halo Wars 2 et a choisi un style artistique «plus classique». »

Mais l’équipe a prêté attention aux commentaires négatifs sur les personnages et les objets apparaissant plats et en plastique. Certaines personnes ont dit que l’éclairage était «terne et plat» et l’équipe était d’accord avec eux, mentionnant même les exemples faits maison de contenu retouché.

« Nous avons du travail à faire pour aborder certains de ces domaines et augmenter le niveau de fidélité et de présentation générale pour le match final », a déclaré Junyszek. « La version utilisée pour exécuter la démo de la campagne était en cours de développement depuis plusieurs semaines, avec une variété d’éléments graphiques et de systèmes de jeu toujours en cours de finition et de perfectionnement. »

Pour le multijoueur et le vol, Junyszek a répété ce que le chef de 343 Chris Lee a déclaré la semaine dernière que «les plans originaux de vol à grande échelle ne sont pas là où nous l’avions initialement prévu, en grande partie en raison des défis de travailler à domicile pendant le COVID-19.»

343 n’est pas sûr qu’une version bêta finisse par se produire, mais il espère «avoir une opportunité pour une expérience plus large avant sa sortie». La campagne soutiendra la coopération en écran partagé à deux joueurs et en ligne à quatre joueurs.

Il a également abordé des fonctionnalités déjà confirmées dans le jeu, telles que les microtransactions, la personnalisation des joueurs et la Forge. Voici une liste des aspects déjà confirmés de Halo infini:

Dans le timing de l’univers: Il suit l’histoire du Master Chief quelque temps après Halo 5: Gardiens conclusion

Nous avons réuni une équipe Pro interne pour Halo infini. Écran divisé: Oui, l’écran partagé sera une chose.

Oui, l’écran partagé sera une chose. LAN: Halo infini prendra en charge LAN.

Halo infini prendra en charge LAN. De retour en noir: Des sous-combinaisons noires seront de la partie.

Des sous-combinaisons noires seront de la partie. Microtransactions: Halo infini n’inclura pas de boîtes à butin en argent réel.

Halo infini n’inclura pas de boîtes à butin en argent réel. Personnalisation du joueur: Si vous avez aimé le niveau d’options de personnalisation d’armure dans Halo: portée, vous serez heureux.

Si vous avez aimé le niveau d’options de personnalisation d’armure dans Halo: portée, vous serez heureux. SR 152: Les joueurs qui ont atteint SR 152 en Halo 5: Gardiens recevra un signe d’appréciation en Halo infini.

Les joueurs qui ont atteint SR 152 en Halo 5: Gardiens recevra un signe d’appréciation en Halo infini. Forger: Notre célèbre outil d’édition sera en Halo infini et aura des boutons Annuler & Rétablir, ce qui est une première pour la Forge.

Les zones de destruction des barrières et de retour au champ de bataille seront réduites dans la campagne pour encourager l’exploration dans Halo Infinite monde ouvert. Le Battle Rifle (BR75) est également confirmé pour faire un retour.

Halo infini sera disponible sur PC via Xbox Game Pass pour PC (bêta), le Microsoft Store et Steam en plus de la Xbox Series X et de toute la famille de consoles Xbox One pendant la période des fêtes.

