Que regarder sur Netflix si vous aimez les films Kissing Booth

No Kiss List de Naomi et Ely (2015)

Victoria Justice et Pierson Fode ont joué dans No Kiss List de Naomi et Ely, un film sur les meilleurs amis Naomi et Ely qui ont une liste d’hommes interdits. Les deux sont opposés dans leur exploration de leur identité sexuelle. Naomi (Victoria Justice) est hétérosexuelle, vierge et actuellement en couple, tandis qu’Ely (Pierson Fode) est gay, promiscuité et célibataire.

Pourquoi c’est une bonne option pour les fans de Kissing Booth: Dans un univers alternatif, Ely et Naomi sont Lee et Elle.Le stand des baisers et No Kiss List de Naomi et Ely sont à propos de cet équilibre délicat entre garder vos amis dans votre vie, grandir et trouver l’amour. Vous avez besoin des deux mais il est parfois difficile de garder les deux sans en négliger un.

Diffusez-le sur Netflix ici.