30 classiques d’arcade sont gratuits sur Twitch Prime

SNK a une autre vague de jeux PC gratuits à distribuer avec Twitch Prime, et cette fois, nous avons une liste géante de cadeaux. La dernière série de jeux SNK gratuits comprend six titres autonomes et la merveilleuse collection SNK 40th Anniversary, qui donne un total de 30 jeux, en plus des jeux de combat classiques déjà disponibles grâce à la promotion.

À partir du 28 juillet, vous pouvez désormais réclamer la collection SNK 40e anniversaire, Baseball Stars 2, Ironclad, King of the Monsters, Metal Slug 2, Shock Troopers: 2nd Squad et Sengoku 3 via Twitch Prime. Cela s’ajoute à la vague précédente de cadeaux SNK, notamment Art of Fighting 2, Blazing Star, Fatal Fury Special, King of Fighters 2000 et 2002, Pulstar et Samurai Shodown 2.

Si vous ne vous êtes pas inscrit à Twitch Prime, vous pouvez le faire via ce lien. Les premières inscriptions bénéficient d’un essai gratuit et vous pouvez également réclamer tous ces jeux gratuits dans le cadre de cet essai. Les cadeaux SNK seront disponibles toute l’année – contrairement aux cadeaux mensuels standard, ces titres sont disponibles jusqu’au 31 décembre.

Le point culminant du package est certainement la collection anniversaire, et pas seulement parce qu’elle gonfle considérablement le nombre de jeux que vous obtenez. En plus d’une solide collection de classiques émulés, il propose également une foule de commodités modernisées et un vaste segment de musée explorant le passé de SNK – un must pour les fans de jeux anciens.

Il est encore temps de récupérer les jeux Twitch Prime de juillet 2020, ainsi que le butin de League of Legends Twitch Prime et d’autres cadeaux spécifiques au jeu.