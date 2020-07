Brian Cox a été totalement pris au dépourvu par le rap ‘Succession’ de Kendall

Les vedettes «Better Call Saul» et «The Handmaid’s Tale» sont manquées, tandis que «What We Do in the Shadows» se faufile

Entre Elisabeth Moss et Bob Odenkirk expulsés de leurs catégories respectives et une nomination inattendue pour « What We Do in the Shadows », l’annonce des nominations aux Emmy Awards mardi est venue avec plus que son lot de surprises.