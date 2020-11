1899 Hoffenheim – Slovan Liberec 5-0: Dabbur et Adamyan séparent Liberec

Le TSG Hoffenheim a poursuivi sa marche triomphale en Ligue Europa avec un succès record et a amené une décision préliminaire dans son groupe. L’équipe de Bundesliga a remporté 5: 0 (2: 0) contre le slovan Liberec de la République tchèque – c’était la plus grande victoire de l’histoire de la Coupe d’Europe TSG.

Avec les trois troisièmes du troisième match, le Kraichgauer a assuré une semaine parfaite de Coupe d’Europe d’Allemagne (6 victoires en 6 matchs pour les représentants de la Bundesliga à 26: 5 buts) et peut déjà planifier le deuxième tour.

L’Israélien Munas Dabbur (22e et 29e), Florian Grillitsch (59e) et Sargis Adamjan (71e et 76e) ont marqué pour l’équipe d’Hoffenheim, qui s’était récemment affaiblie en championnat et a défendu la première place du groupe L malgré d’importants problèmes de personnel. . La première entrée du TSG en huitièmes de finale d’une compétition de Coupe d’Europe ne peut guère être prise.

« Tout le monde était gourmand, c’est pourquoi il s’est avéré comme ça aujourd’hui à haute altitude », a déclaré Sebastian Rudy Nitro: « Nous voulons vraiment continuer comme ça, nous voulons aller de l’avant. Nous avons poussé la porte, il ne reste plus qu’à passer. »

Champions et Ligue Europa: la semaine allemande parfaite

concurrence Accueil client Résultat Ligue des champions Shakhtar Donetsk Borussia Monchengladbach 0: 6 (vidéo-faits saillants) Ligue des champions RB Salzbourg Bayern Munich 2: 6 (vidéo-faits saillants) Ligue des champions Club Bruges Borussia Dortmund 0: 3 (vidéo-faits saillants) Ligue des champions RB Leipzig Paris Saint-Germain 2: 1 (vidéo-faits saillants) Ligue Europa Hapoel Be’er Sheva Bayer Leverkusen 2: 4 (vidéo-faits saillants) Ligue Europa TSG Hoffenheim Slovan Liberec 5: 0 (vidéo-faits saillants)

Hoeneß doit remplacer huit fournisseurs de services

Avec la victoire, le souhait de Sebastian Hoeneß s’est réalisé. « L’objectif de survivre à la phase de groupes pourrait devenir visible avec un succès », avait déclaré l’entraîneur avant le match: « Nous voulons neuf points après trois matches – cela aurait ouvert grand la porte. Et ce serait nous aussi. faciliter la planification pour l’avenir. «

Hoeneß a dû se passer de nombreux joueurs de haut niveau contre Liberec. L’attaquant Andrej Kramaric, Pavel Kaderabek et Kasim Adams ont été libérés de la quarantaine de Corona, mais l’entraîneur ne voulait pas encore les utiliser. Stefan Posch et Dennis Geiger ont également abandonné. Le capitaine Benjamin Hübner, Ermin Bicakcic et Konstantinos Stafylidis sont absents depuis longtemps.

Hoffenheim d’abord avec des problèmes, puis Dabbur prend le relais

Lors du match fantôme de la Sinsheimer Arena, l’équipe d’Hoffenheim, qui n’a marqué qu’un point en quatre matches de Bundesliga depuis sa brillante victoire contre le triple vainqueur du Bayern Munich fin septembre (4-1), a eu sa première bonne opportunité à la 7e minute. . Le Brésilien Joao Klauss a échoué devant le gardien slovène Lukas Hasalik.

Par la suite, un jeu sur un but s’est développé. Les Tchèques ont défendu à toutes les mains dans et autour de leur propre surface de réparation. La barre de défense a initialement causé de gros problèmes aux hôtes. Les Kraichgauer n’ont pas réussi à s’affirmer de manière décisive. TSG n’a pas réussi à faire plus que quelques approches dangereuses.

Mais alors Dabbur a réussi à apporter la supériorité oppressive sur le tableau d’affichage. Quelques minutes plus tard, les invités complètement débordés ont concédé le but suivant, Dabbur a tendu le pied après un coup franc de Robert Skov.

Avec la pause 2-0 à la pause, les invités qui étaient arrivés faibles en raison de cas corona étaient toujours bien servis. Au deuxième tour, rien n’a changé au cours du match. Le remplaçant Grillitsch et Adamjan ont foiré le résultat.