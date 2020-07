14 personnes âgées par jour anéanties financièrement par les frais de soins

Chaque jour, 14 personnes âgées sont anéanties financièrement en payant leurs soins, selon les chiffres, un an après la promesse du Premier ministre que personne ne devrait avoir à vendre son logement pour couvrir les frais. Quelque 5190 personnes âgées de 65 ans et plus et recevant Care en Angleterre en 2018-2019 ont été classés comme des «auto-financeurs aux fonds épuisés» – ce qui signifie qu’ils ont épuisé presque toutes leurs économies et leurs actifs, selon NHS Digital. Cela représente plus d’un tiers (37%) par rapport aux chiffres classés comme tels l’année précédente, a déclaré l’association caritative Age UK.En Angleterre, 167000 personnes âgées et leurs familles financent leurs propres soins car elles ne sont pas éligibles. pour un soutien gratuit ou subventionné, selon LaingBuisson. C’est le cas lorsqu’un individu a un capital supérieur à 23250 £ .La lettre d’information a réduit le bruit Sur la base des frais d’auto-paiement moyens de 851 £ par semaine, Age UK calcule que les personnes âgées ont dépensé plus de 7,3 milliards £ au cours des 12 mois. depuis que Boris Johnson a pris ses fonctions. Sur les marches de Downing Street lors de son discours inaugural, M. Johnson a promis de «régler une fois pour toutes la crise de l’aide sociale avec un plan clair». Un an plus tard, la crise des coronavirus a mis à nu les problèmes profondément enracinés dans le secteur. qui doivent encore être réglés. Age UK a déclaré que les personnes âgées et leurs familles sont obligées de dépenser «des sommes énormes» pour un soutien essentiel en l’absence d’un système soutenu par le gouvernement où toute la société partage le risque financier des futurs besoins de soins. En savoir plus Le gouvernement n’a pas réussi à jeter un «anneau protecteur» autour des maisons de retraite – la colère des prestataires est donc compréhensible «Sous-financement chronique» Caroline Abrahams, directrice caritative d’Age UK, a déclaré: «Le sous-financement chronique a mis les soins sociaux à genoux avant Covid-19 est venu en rugissant, il n’était donc pas en mesure de résister aux coups et blessures infligés au virus. «Lorsqu’il est devenu Premier ministre, Boris Johnson a promis de réparer les soins sociaux et de s’assurer que personne n’aurait à vendre sa maison pour payer. Maintenant, après toutes les pertes et les souffrances causées par la pandémie, il est plus important que jamais qu’il poursuive. «Avec 14 personnes par jour ruinées en raison de factures de soins extrêmement élevées et les auto-financeurs dépensant plus de 7 milliards de livres sterling en soins en un an, il est clair que les personnes malchanceuses qui ont besoin de soins font face à un prix beaucoup trop élevé. «La solution évidente est pour nous tous de partager le risque de développer des besoins de soins en cotisant à un fonds national, comme nous le faisons avec le NHS. Le ministère de la Santé a été sollicité pour commentaires.

Renutryl Concentré Saveur Fraise 4 x 200ml Renutryl Concentré Saveur Fraise 4 x 200ml est une boisson spécialement conçue pour les personnes souffrant de troubles alimentaires spécifiques, en particulier les personnes fragiles ou âgées, touchées par la perte d'appétit. Riche en protéines et calories, ce complément nutritionnel est un apport complet

Hartmann Molicare Premium Slip Elastic XL 9 gouttes - 14 protections Hartmann Molicare Premium Slip Elastic XL 9 gouttesLe change complet MoliCare Premium Slip Elastic est le nouveau produit de la gamme MoliCare d'Hartmann. Il convient aux personnes alitées ou semi-valides, hommes ou femmes, et s'utilise aussi bien le jour que la nuit en cas d'incontinence légère à totale.Un

Hartmann Molicare Premium Slip Elastic XL 8 gouttes - 8 paquets de 14 protections Hartmann Molicare Premium Slip Elastic XL 8 gouttes - 112 protections Le change complet MoliCare Premium Slip Elastic est le nouveau produit de la gamme MoliCare d'Hartmann. Il convient aux personnes alitées ou semi-valides, hommes ou femmes, et s'utilise aussi bien le jour que la nuit en cas d'incontinence