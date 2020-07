Plus de 2 millions de personnes ont regardé la vitrine des jeux Xbox de Microsoft

in

Microsoft a présenté aujourd’hui plusieurs jeux clés qui feront partie de sa stratégie de lancement des nouvelles consoles Xbox Series X à venir plus tard cette année. Et plus de deux millions de téléspectateurs se sont connectés pour voir leur premier aperçu de la programmation.

À la fois sur Twitch et YouTube, la vitrine des jeux Xbox en a attiré un grand nombre, même si une partie du contenu n’était censée être diffusée que sur l’une des plates-formes.

La couverture de Twitch a culminé à 1,8 million de téléspectateurs, avec une moyenne d’environ 1,1 million tout au long de la vitrine de deux heures, selon Esports Charts. La présentation a également attiré plus d’un million de téléspectateurs en direct à travers toutes ses émissions, y compris l’avant-spectacle.

YouTube était censé avoir l’exclusivité pour le pré-spectacle Xbox Games Showcase où certains jeux plus petits ont été révélés et des mises à jour ont été fournies, mais cela n’a fait qu’empêcher Microsoft de le diffuser. Plus de 300 000 personnes regardaient des chaînes qui rediffusaient ce contenu YouTube sur Twitch, selon le journaliste d’esports Rod «Slasher» Breslau.

L’événement de présentation des jeux Microsoft Xbox d’aujourd’hui a attiré des millions de personnes du monde entier 1,5M + sur Twitch1M + sur YouTube300000 regarder Twitch en train de regarder YouTub et avec des centaines de millions de dollars Microsoft pissés dans le vent, 0 téléspectateur sur Mixer juste incroyable – Rod Breslau (@Slasher) 23 juillet 2020

Ryan «Fwiz» Wyatt, le responsable de YouTube Gaming, a même évoqué cette situation, affirmant que cela pourrait conduire à des retraits du DMCA et à de nouvelles actions contre les partenaires de Twitch à l’avenir.

« Je ne suis pas sûr que ce soit une blague sur YouTube », a déclaré Fwiz. «Le contenu exclusif (pré-émission) extrait de YouTube et diffusé sur une autre plate-forme justifie le retrait du DMCA et ses implications pour les streamers partenaires sur Twitch, ce qui est regrettable. Des centaines de milliers de personnes regardent également sur YouTube. »

Pas sûr que ce soit une blague sur YouTube. Le contenu exclusif (pré-émission) extrait de YouTube et diffusé sur une autre plate-forme justifie le retrait du DMCA et ses implications pour les streamers partenaires sur Twitch, ce qui est malheureux. Des centaines de milliers de personnes regardent également sur YouTube. – Ryan Wyatt (@Fwiz) 23 juillet 2020

À l’avenir, l’exclusivité de diffusion pourrait conduire à une incapacité à rediffuser sur d’autres plates-formes. Mais on ne sait pas si cela signifie que les streamers YouTube pourraient toujours diffuser sur le contenu s’il est exclusif à YouTube.

Par rapport au flux de révélation de la PlayStation 5 le mois dernier, la Xbox n’a pas rivalisé avec les chiffres d’audience. Sony a attiré environ 7 270 523 téléspectateurs sur toutes les plateformes, dont 214 rediffusions Twitch.

