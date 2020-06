13 reasons why: un spin-off après l’ultime saison 4? 

Suite à la sortie de la saison finale de la série Netflix 13 reasons why, particulièrement décevante, Dylan Minette évoque déjà la possibilité d’un spin-off. À partir du 5 juin, la saison finale de la série 13 reasons why a vu le jour sur la plateforme Netflix. Bien que la plupart des fans n’ont pas été séduits par cette fin émouvante et choquante, nombreux souhaitent tout de même revoir certains personnages. Dans la plupart des cas, pour Netflix, les tendances des dernières années se retrouvent en spin-off. Alors pourquoi pas pour la série 13 reasons why ?

Les fans espèrent une suite ou un spin-off

Les différentes thématiques abordées dans la série ne sont pas nouvelles dans le monde réel. Beaucoup d’élèves rencontrent de tels problèmes au lycée. La série a attiré l’attention de nombreuses personnes et les critiques sont multiples à ce sujet. L’année du lycée est terminée pour les acteurs du 13 reasons why, mais leur vie continue. Dans ce cas, il reste un peu d’espoir pour les fans dans ce cas d’envisager une suite possible pour la série dans un nouveau contexte.

Un spin-off possible ?

[#Digital] [#Tech] 13 Reasons Why : la série Netflix va-t-elle céder à la folie du spin-off ? | Presse Citron ➡️ https://t.co/psU2dE0Zt6 pic.twitter.com/xF2IGEQvby — Quentin MASSON (@quentinmasson57) June 15, 2020

La réponse à cette question tant attendue n’est pas encore été clarifiée. Cependant, l’acteur Dylan Minnette, qui a joué le rôle de Clay Jensen dans la série nous a fait part dans ses élocutions lors d’une interview récente pour le magazine Entertainment Tonight, la possibilité d’un spin-off pour la série 13 reasons why même si cela semblait peu probable. Alors que 13 reasons why a tiré son rideau après ses quatre saisons, la majorité des fans, malgré la confusion, espèrent tout de même un retour en spin-off de certains acteurs. Et Dylan Minnette apporte un peu d’espoir à ce sujet.