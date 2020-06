13 REASONS WHY Saison 4 : Une saison complètement WTF selon les fans !

Dans les 3 saisons précédentes, l’histoire de Clay et les autres semblaient intéressante et cohérente, jusqu’ ‘à ce que sa quatrième et dernière saison brisait le cœur de ses spectateurs à cause de sa fin complètement incompréhensible et décousue.

SI vous avez réussi à traverser les 3 saisons de la série 13 Reasons Why sur Netflix, comment avez-vous conclu la quatrième partie ? Dans les commentaires, les réponses ne sont pas très tendres, voire méchantes. Pourquoi on rend hommage à Monty alors qu’il est coupable d’un meurtre ? Pourquoi Justin meurt ? Pourquoi on garde les fantômes de Monty et Brice dans le film ? Avec plusieurs autres remarques et critiques, cette saison est complètement WTF (c’est du grand n’importe quoi) selon les fans.

Monty, un violeur et un tueur selon certains élèves, et on le rend hommage…

Cette scène autour de la mort de Monty était un peu ridicule de la part de la série. D’abord, il a violé Tyler gratuitement parce qu’il est gay. Ensuite, certains élèves croient très bien qu’il est coupable du meurtre de Bryce. Et néanmoins, on l’a organisé des grandes fêtes en son honneur comme s’il mérite tout cela.

Justin est mort à cause de la SIDA. Mais on ne le savait pas avant !

C’est une intrigue qui est devenue polémique. Justin est mort du Sida alors que ça n’a rien à voir avec la réalité. Si c’est vraiment le cas, les spectateurs devraient bien le savoir non ? D’ailleurs, à son entrée au centre de désintoxication, Justin a été testé, mais le résultat était négatif. Mais c’est quoi ce foutage ?

Monty et Brice sont toujours dans le film juste qu’ils sont version fantôme

Tuer Brice et Monty dans les saisons antécédentes n’était pas nécessaire si on a toujours besoin d’eux dans la quatrième. C’est vrai que Clay était totalement perturbé et obsédé par cette histoire, mais voir les fantômes de Monty et Brice à ses côtés en permanence fait souler quand même.