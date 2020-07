12 superbes films récents que vous ne pourrez plus jamais regarder

De nombreux grands films sont ceux que vous pouvez regarder encore et encore. Ce faisant, vous pouvez encore plus en profiter et découvrir plus de détails et de thèmes.

Ensuite, de l’autre côté de la médaille, il y a de grands films que vous ne pouvez plus jamais regarder, généralement parce qu’ils sont trop intenses et bouleversants pour un deuxième visionnement; ce n’est pas une mauvaise chose cependant. C’est un signe de leur force et de leur puissance.

Des exemples de cela du 21ème siècle incluent: Requiem for a Dream, Dancer in the Dark, Pulse, The Road, 12 Years a Slave et The Revenant, qui sont tous des films que vous devriez regarder à 100%, mais qui sont vraiment uniques. fait des films.

Ces douze films des dernières années peuvent également être ajoutés à cette liste. Ils valent vraiment la peine d’être vus, mais il est peu probable que vous souhaitiez les revoir en raison de leur force.

En fait, malgré la qualité de ces films, avec certains d’entre eux, vous devriez réfléchir soigneusement à les regarder. Ils ne sont pas pour les âmes sensibles …