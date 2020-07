Le club de Premier League a presque perdu 1 million de £ de frais de transfert au profit des cybercriminels

Un club de football de Premier League a dangereusement failli perdre des frais de transfert de 1 million de livres après avoir été pris pour cible par des criminels, ont averti les cyber-experts du gouvernement. (NCSC) a refusé d’identifier, lors des négociations de transfert avec une équipe étrangère.Une intervention tardive de la banque a empêché le vol de l’argent, l’une des attaques très médiatisées qui, selon le NCSC, est régulièrement perpétrée contre les institutions sportives du Royaume-Uni. Selon le nouveau rapport Cyber ​​Threat to Sports Organizations du NCSC, des pirates informatiques ont eu accès à des données sensibles sur les performances des athlètes après avoir piraté une adresse e-mail utilisée par un employé d’une organisation chargée de protéger les informations. Un club de la Ligue anglaise de football (EFL) a évité de justesse d’avoir à annuler un match après avoir chuté m à une attaque de ransomware, a exigé de l’argent pour retourner dans ses propres systèmes d’entreprise et de sécurité.Le club étant incapable de faire fonctionner les tourniquets ou le système de vidéosurveillance du terrain, il a été presque obligé d’annuler un appareil, selon le rapport. du personnel travaillant sur un hippodrome a également été dupé de 15000 £ lorsqu’ils ont essayé d’acheter un équipement de stockage de terrain sur une fausse version d’eBay et n’ont pas pu récupérer leur perte.Les pirates informatiques ciblant le secteur du sport ont généralement déployé trois tactiques: compromettre un adresse e-mail associée à l’entreprise, à la fraude ou par le biais d’attaques de ransomwares conçues pour exclure les propriétaires de leurs propres systèmes d’événement critique et de sécurité.Les pirates informatiques ont ciblé les organisations sportives britanniques en utilisant trois méthodes de piratage générales (Photo: Getty) Environ un tiers des incidents compilés dans le rapport a perdu de l’argent à la suite d’une cyberattaque, d’une valeur moyenne d’environ 10 000 £. La perte la plus importante subie par une organisation était de plus de 4 millions de livres sterling. Un quart des attaques contre des organismes sportifs impliquait l’utilisation de ransomwares, tandis qu’environ 40% impliquaient des logiciels malveillants ou des logiciels malveillants. «Bien que la cybersécurité ne soit pas une considération évidente pour les sports en pensant à son retour, nos résultats montrent que l’impact des cybercriminels sur cette industrie est bien réel », a déclaré Paul Chichester, directeur des opérations au NCSC.« J’invite instamment les organismes sportifs à profiter de cette période pour examiner où ils peuvent améliorer leur cybersécurité – le faire maintenant aidera à les protéger, eux et des millions de fans, des conséquences de la cybercriminalité. »

