10 théories sur la façon dont Deadpool pourrait rejoindre le MCU

Grâce à la fusion Disney / Fox, toute une série de nouveaux personnages arrivent dans l’univers cinématographique Marvel, notamment les X-Men et Fantastic Four. Il existe une myriade de façons dont ces personnages pourraient être ajoutés à ce monde partagé, mais à l’heure actuelle, de nombreux fans sont désespérés de voir comment Marvel Studios prévoit d’utiliser le R-Rated Merc de Ryan Reynolds avec le Bouche, Deadpool.

Les aventures du personnage n’ont pas vraiment été favorables à la famille, et il n’est pas facile d’imaginer comment Deadpool va s’intégrer dans une série de franchises qui sont PG-13 … et dans un monde qui a un ton et une sensation très différents. celui que Fox a établi avec son désormais défunt «X-Men Universe».

Cela se produit, cependant, et Reynolds a même partagé une photo de lui visitant Marvel Studios, un signe clair qu’il a rencontré Kevin Feige pour discuter de l’avenir du personnage bien-aimé. Il n’y a aucun moyen qu’il soit laissé sur l’étagère pendant longtemps, surtout après que les deux films Deadpool aient battu des records au box-office, et il ne s’agit maintenant que de savoir comment il peut éventuellement faire partie de l’univers cinématographique Marvel.

Dans cet esprit, cette fonctionnalité rassemble les théories les plus convaincantes, les plus folles et les plus probables sur la façon dont Deadpool peut rejoindre The Avengers, Spider-Man et ses collègues X-Men sur grand écran …