Une étude révèle que les chiens naviguent en utilisant le champ magnétique terrestre

NO NAME PL Générateur de champs magnétiques multi-Plus X92707 - NO NAME PL

Electricité Domotique, automatismes et sécurité Autre accessoire de domotique NO NAME PL, enquête Capacité : 5 m³/h Fréquence de sortie 1, 3, 5, 15 ou 25 kHz Commutation de fréquence manuelle ou automatique description Votre générateur de champ magnétique Multi-Plus dispose de 2 modes de fonctionnement