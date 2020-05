10 plus grands changements apportés à BATMAN au cours de ses 80 ans

Le début des années 90 a été une ère de grands changements dans l’industrie de la bande dessinée; Les fans ont assisté à la révolte des meilleurs artistes de Marvel pour démarrer une nouvelle entreprise, la mort du plus grand héros de la bande dessinée Superman, puis vient la rupture de Batman. Bien qu’une histoire autour de la mort apparente de Batman ne survienne que des années plus tard, la blessure au dos qui met fin à sa carrière souffre aux mains du nouveau méchant Batman a changé le personnage de nombreuses manières alors que Wayne a été contraint d’abandonner son manteau en tant que Batman et asseyez-vous sur la touche pendant que d’autres se battent à sa place.

Tout a commencé en 1993 avec l’introduction d’un méchant induit par des stéroïdes, Bane, qui allait chercher Batman. Et Wayne, sur le point de s’épuiser tout seul, se fait attraper par Bane et est transformé en paraplégique sur le sol de la Batcave. Alors que Bane se déchaîne dans le monde souterrain de Gotham, Wayne regarde et choisit un héros relativement inconnu nommé Azrael pour le remplacer – contre l’avis de Tim Drake qui plaide pour que Dick Grayson prenne le relais. Azrael reprend la cape et le capot de Batman, mais ne parvient finalement pas à respecter l’héritage de Bruce Wayne. Après des mois d’absence, Wayne revient finalement après une réhabilitation exténuante et affronte le nouveau Batman pour finalement récupérer le manteau.

Bien que le scénario d’une année ait été tourné en dérision par certains comme étant gonflé, en regardant en arrière, les éléments de base restent un son alors que la fondation Wayne Manor est construite et continue de jouer un rôle dans les scénarios actuels – si ce n’est physiquement, puis sur le plan thématique et émotionnel.

L’histoire s’est répétée en 2015 lorsque Batman a passé une longue période à vivre uniquement en tant que Bruce Wayne grâce à une bataille culminante avec le Joker, tandis que le commissaire Gordon a servi de Batman – tandis que Bane était un acteur majeur dans le numéro 85 de Tom King. Homme chauve-souris courir.