Campbell de retour pour Scream 5, tournage de maïs, casting de pirates et plus encore! – Africadaidly

On dirait que le prochain « Pirates des trois Caraïbes » sera un redémarrage complet, avec de nouveaux rapports suggérant que Disney cherche à ce que celui-ci soit ancré par une femme. Meilleur choix pour jouer? L’actrice de « Jumanji » Karen Gillian [More…]

Neve Campbell avait juré de faire de futurs films « Scream », maintenant que le berger de la série Wes Craven nous a quittés, mais il semble qu’elle ait changé son air. L’actrice confirme qu’elle est en discussion pour jouer dans le prochain film de la série. [More…]

Les co-stars de «Jungle Cruise», Dwayne Johnson et Emily Blunt, devraient se revoir pour un prochain film de super-héros appelé «Ball and Chain». Netflix cherche à attraper le projet, l’histoire d’un couple marié traversant des troubles relationnels qui ont également des super pouvoirs, mais ces pouvoirs ne fonctionnent correctement que lorsqu’ils sont ensemble. [More…]

Malgré la pandémie et les restrictions qui l’accompagnent, un nouveau film «Children of the Corn» a été tourné tranquillement en Australie. Tourné dans la banlieue de Sydney, en Australie, le film réalisé par Kurt Wimmer («Equilibrium») «a considérablement réduit sa taille de casting et d’équipage et met en œuvre des protocoles de santé et de sécurité conformes aux restrictions gouvernementales pour les lieux de travail… et tient la police locale informée de leurs opération. » [More…]