Gerard Jones écrit toujours – Le Quotidien LITG, 7 mai 2020

Ce sont des moments étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement ce que la culture geek de la bande dessinée est en train de faire en cette période d'épreuve. Gerard Jones a commencé à écrire un blog de prison vu comme une équivoque pour ses crimes odieux par beaucoup. Le LITG d'hier fait une surprise lorsque le serpent mange sa propre queue. Alors que Marvel adopte des crimes de guerre contre les coronavirus pour correspondre à DC Comics.

Gerard Jones, Marvel Digital-Only et les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de rapporter la fermeture de l’industrie de la bande dessinée.Avec plus d’aventures de cosplay de Wonder Woman, Shane Davis se bat pour son œuvre et le mystère de Michael Gray. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

L’écrivain Green Lantern Gerard Jones écrit un blog de la prison Wonder Woman Cosplay, Michael Gray et The Daily LITG, 6 mai 2020 Marvel fait Ant-Man, Star, Iron Heart, Ravencroft, Etc Digital-Only Calendrier DC Comics pour juin – incluant Batman # 92, # 93 et ​​Punchline AmazonWatch: Marvel TPBs gratuitement, du venin à l’invasion secrète Les robots Tesco arrivent pour trier vos achats au supermarché au Royaume-Uni Fanboy Wrampage: Scott Hall contre Session Moth Martina sur une offre étrange L’aperçu de la saison 6 de Flash: Pour arrêter Godspeed, Barry doit payer le joueur de pipeau Les stars surnaturelles Jared Padalecki et Jensen Ackles sur l’héritage de l’émission DC Comics domine totalement les commandes anticipées avec Catwoman

Marvel Multiverse et Kinky X-Men, les 5 histoires les plus lues il y a un an

Marvel Studios a lancé des mots Multiversal après Avengers Endgame il y a un an. Mais tout est en attente pour le moment.

Marvel Studios Phase 4 lance le multivers?! Netflix publie «The Wandering Earth» sans annonce ni fanfare À quel point les X-Men de Jonathan Hickman seront-ils crépus? Patrick Gleason lance un nouveau look de l’univers Marvel, passant de DC Comics à Marvel Exclusive Steve Englehart publie Batman: Dark Detective Vol 3 avec Marshall Rogers

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

50cent Comics et 2 $ Graphic Novels, Madness Games and Comics, Plano, Texas 11h CDT

Spectacles en direct Ultimate Comics FB, 19 h à 22 h 15 HAE

Diffusion en direct de Blueboy Brown Comics, 10h HAE.

Cartooning + Comics Ages 9-12 Class, Creative Cauldron, 17h30-18h30 EDT.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Maximortal et Brat Pack créateur, Swamp Thing écrivain-artiste Rick Veitch

Roberta Gregory créateur de Naughty Bits

créateur de Naughty Bits John Bognadove, Superman artiste

Superman artiste Brett Cate, écrivain sur Shahrazad.

écrivain sur Shahrazad. Soie & Pierre artiste Cesar Madarro

Michael Kronenberg , concepteur de couvertures de bandes dessinées

, concepteur de couvertures de bandes dessinées Paul Mounts, coloriste de bandes dessinées.

