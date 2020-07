10 peintures de films les plus effrayantes

XIAOZHANG Diamant Painting Foret Rond Tête Effrayante Art Complet Kits pour Les Débutants pour Home Décoration 40X55Cm

☑Peinture diamantée de haute qualité - Diamond couvre toute l'image,strass colorés avec des effets visuels vivants, une toile douce et pliable avec un motif haute définition, imprimé en couleur et précis ☑Ajouter plus de plaisir à la vie - La peinture diamant peut donner une sensation de réussite, apprend à réduire le stress, le réglage émotionnel et améliore la confiance en soi et la persévérance. Idéal pour les enfants et les personnes gées. ☑Décoration murale - La toile de peinture haute transparence est imperméable et le motif lui-même a un fond collant et u n film de protection en plastique pour garder l’image collante, afin que vous puissiez facilement la compléter. ☑Sentiment EsthéTique Et Design De Mode Uniques - Si vous pensez que la décoration de votre maison est insipide et ordinaire, nos diamant peinture peuvent vous aider à rendre votre salon, votre chambre à coucher et d'autres lieux plus vivants. ☑Le paquet contient - 1 x tissu brodé; 1 x pointe perceuse; 1 x plateau en plastique; 1 ensemble x diamants ronds en strass .Le cadre n'est pas inclus dans le package.