La cible des merveilles d’Arsenal serait disponible pour seulement 1,3 million de livres sterling – .

Arsenal peut sceller la signature d’Emil Roback pour seulement 1,3 million de livres sterling après que l’attaquant de Hammarby a eu des entretiens avec les géants de la Premier League, selon Fotboll Direkt.

Il y a deux décennies, Arsenal a permis à un autre prodige suédois du nom de Zlatan Ibrahimovic de passer à travers leurs filets.

«Je suis allé à Londres pour un rendez-vous avec (Arsene) Wenger, qui m’a demandé de passer une audition pour les Gunners. Je lui ai dit: « Je ne ferai pas de procès: que vous me signiez ou non, je ne suis pas ici pour perdre du temps », « dira plus tard la légende du PSG, de Milan et de l’Inter à Sky dans son style typique de cracheur de sons.

Heureusement, le vif-argent Roback semble laisser son football parler.

Et c’est sa capacité sur le terrain que certains des plus grands clubs d’Europe, dont Arsenal et le Bayern Munich, envoient des dépisteurs en Suède.

Le directeur sportif de Hammarby, Jesper Jansson, a déclaré à Fotboll Direkt en mai que Roback s’était rendu dans le nord de Londres pour y négocier – des affirmations qui ont ensuite été soutenues par le scout du club Mikael Hjelmberg il y a quelques semaines.

«Il a rencontré Arsenal, il y a un fort intérêt», explique Hjelmberg.

Jusqu’à présent, cependant, il y avait peu d’indications sur le coût de la sensation d’adolescence.

Mais de nouvelles affirmations de la Scandinavie ont fait la lumière sur son prix, suggérant que Hammarby vendrait Roback pour environ 1,3 million de livres sterling.

Pour ces honoraires, Arsenal devrait sauter sur l’occasion de prendre un coup de pied sur un attaquant qui a certainement la vitesse brute, le talent et les compétences de finition pour imiter Gabriel Martinelli aux Emirats.

