Les appareils non VoLTE sur le réseau de T-Mobile seront lancés en janvier

Un document interne divulgué révèle les plans de T-Mobile pour éliminer progressivement l’utilisation des téléphones sans prise en charge de VoLTE.

Aucun nouvel appareil sans VoLTE ne pourra être activé sur le réseau de T-Mobile à partir du 4 août.

Les clients actuels de T-Mobile et Metro by T-Mobile avec ces téléphones ne pourront plus les utiliser à partir de 2021.

À mesure que les opérateurs sans fil augmentent lentement mais sûrement leur prise en charge des réseaux 5G, les anciennes technologies de réseau seront fermées. Cela inclut T-Mobile. Une indication de cette transition a été divulguée aujourd’hui par Police Android, via un document d’entreprise de l’opérateur qui montre qu’il supprimera progressivement l’utilisation des téléphones sans prise en charge de Voice over LTE (VoLTE).

Le document montre qu’à partir du 4 août, T-Mobile n’inscrira plus aucun téléphone sur son réseau sans le support VoLTE. Si votre téléphone est déjà sur les réseaux de T-Mobile ou Metro by T-Mobile et qu’il ne prend pas en charge VoLTE, vous ne pourrez l’utiliser que pendant plusieurs mois. Le document divulgué montre que ces téléphones continueront de fonctionner jusqu’en janvier 2021. Il n’est pas clair si les clients Sprint seront affectés par ce mouvement, ni si les téléphones non VoLTE sur les MVNO qui utilisent le réseau de T-Mobile seront également coupés.

Un représentant de T-Mobile a déclaré:

Nous faisons de grands progrès dans la construction d’un réseau 5G national véritablement transformateur. Dans ce cadre, nous supprimerons progressivement certaines technologies plus anciennes au fil du temps pour libérer encore plus de capacité pour LTE et 5G. En prévision de cela et pour offrir aux clients la meilleure expérience, ceux qui activent de nouvelles lignes chez T-Mobile auront besoin d’un appareil compatible VoLTE, qui est tout ce que nous proposons depuis des années et représente l’écrasante majorité des appareils sur le réseau.

Le document de T-Mobile indique que les utilisateurs sans support VoLTE devraient voir très bientôt des messages texte de l’opérateur les informant que leur téléphone ne fonctionnera plus en 2021. On ne sait pas exactement combien de clients seront affectés par ce changement, mais il est probable être une petite fraction de la clientèle totale de T-Mobile.

