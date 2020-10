10 meilleures performances de films Shia LaBeouf

Shia LaBeouf est un peu une énigme. Il est sans conteste l’un des acteurs les plus polarisants de notre génération. Pour certains, il est considéré comme un mème Internet, et pour d’autres, il est un acteur primé qui peut porter un film entier.

Que vous le connaissiez comme le gamin maladroit d’Even Stevens, ou comme l’opérateur de char rude et robuste de Fury, ou même comme l’adorable inadapté de Holes, il n’y a aucun doute sur la portée que Shia a montré au cours des vingt dernières années de son jeu. catalogue.

Il a joué dans une variété de genres et de rôles captivant des publics de tous âges et intérêts différents. Il a joué aux côtés de certaines des stars les plus brillantes d’Hollywood, tenant ses propres attentes et dépassant souvent les attentes. Il a pris les rênes de nombreux rôles différents et est tout aussi crédible dans chacun d’eux.

De la star de l’enfance à la sensation habituelle du box-office, voici dix de ses meilleures performances que nous avons eu le plaisir de vivre au fil des ans.