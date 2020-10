Faits sur le kangourou rouge – 42 faits époustouflants que vous devriez apprendre aujourd’hui

L’Australie est célèbre pour ses kangourous et le kangourou rouge est l’animal national de l’Australie. Ces animaux puissants se trouvent presque partout en Australie. Aujourd’hui, découvrons les puissants kangourous rouges. Sans perdre de temps, commençons par les faits du kangourou rouge.

Royaume: Animalia

Phylum: Chordata

Classe: Mammalia

Infraclass: Marsupialia

Commande: Diprotodontie

Famille: Macropodidés

Genre: Macropus

Espèce: M. rufus

Faits 1 à 7 sur le kangourou rouge

1. Le nom scientifique des kangourous rouges est Macropus rufus. Macropus signifie «grand pied» et rufus signifie «rouge». Ils appartiennent à la famille marsupiale.

2. Saviez-vous que le kangourou rouge est le plus grand de tous les kangourous? C’est également le plus grand mammifère terrestre endémique d’Australie. C’est aussi le plus grand marsupial existant au monde.

3. Il a des oreilles longues et pointues et un museau ou un museau de forme carrée.

4. Les kangourous rouges mâles mesurent environ 1,3 à 1,6 mètre. Si la queue est incluse, les mâles mesurent de 2,5 à 2,9 mètres.

5. Les femelles sont plus petites que les mâles. Ils mesurent généralement environ 85 à 105 centimètres de longueur (sans la queue) et la queue est d’environ 65 à 85 centimètres.

6. Le poids d’un kangourou rouge mâle est de 55 à 90 kilogrammes et les femelles pèsent de 18 à 40 kilogrammes.

7. Un kangourou rouge moyen mesure environ 1,5 mètre de haut. Les mâles grands et matures peuvent mesurer environ 1,8 mètre de haut. Le plus grand kangourou rouge confirmé pesait 91 kilogrammes et mesurait 2,1 mètres.

Faits sur le kangourou rouge 8-14

8. Un kangourou rouge a deux membres antérieurs et deux membres postérieurs musclés. Les membres antérieurs ont des griffes petites mais acérées. Les membres postérieurs aident à la locomotion (saut).

9. La queue des kangourous, en général, est puissante. Il soutient le kangourou comme troisième jambe lorsqu’il est en position verticale.

dix. Les pattes du kangourou rouge fonctionnent comme un élastique. Le tendon d’Achille s’étire lorsque l’animal descend, puis il libère l’énergie nécessaire pour pousser l’animal vers le haut. C’est ainsi que l’animal rebondit / saute et se déplace d’un endroit à un autre.

11. Le kangourou rouge mâle a une fourrure rouge-brun sur le corps et la fourrure passe du rouge au pâle sur ses membres. Le kangourou rouge femelle a une fourrure bleu-gris avec une légère nuance de brun. Les Australiens les appellent des «aviateurs bleus». Ils sont plus rapides, plus légers et plus petits que les mâles.

12. Il maintient sa température interne de 36 degrés Celsius. Il maintient une température interne en adaptant divers comportements comme avoir une couche isolante de fourrure, haleter, transpirer, rester à l’ombre lorsque les températures sont élevées, lécher ses membres antérieurs, etc.

13. Il est présent dans tout le centre et l’ouest de l’Australie. Son aire de répartition comprend des déserts, des prairies et des garrigues.

14. Il préfère surtout les terres ouvertes avec quelques arbres pour l’ombre. Il peut conserver l’eau et obtient de l’eau de la végétation succulente qu’il mange.

Faits sur le kangourou rouge 15-21

15. Ses reins concentrent l’urine pour économiser plus d’eau, surtout pendant les mois d’été.

16. Les kangourous rouges sont des herbivores. Cependant, il préfère surtout les graminées. 75 à 95% de son alimentation est constituée d’herbe. 54% de celui-ci comprend Eragrostis setifolia, une herbe qui reste verte même en période sèche.

17. Il reste actif à l’aube, au crépuscule et la nuit. Il se repose pendant la journée à l’ombre des arbres.

18. Il reste bien dans son domaine vital, et il est principalement sédentaire, tout comme les autres kangourous.

19. Le pâturage prend la plupart de son temps. C’est un nageur adepte.

20. Les mâles ont un domaine vital plus vaste que les femelles. Lorsque la pluie n’est pas abondante, les kangourous rouges peuvent parcourir une distance de 25 à 30 kilomètres vers un meilleur endroit.

21. Il se disperse également dans des endroits éloignés pour trouver de la végétation fraîche après les pluies.

Faits sur le kangourou rouge 21-28

22. Il vit dans un groupe ou une foule de 2 à 4. La femelle et ses jeunes joeys sont les groupes les plus courants.

23. Dans une zone densément peuplée, de grands groupes sont observés. Les groupes sont assez sociaux et flexibles. Les mâles (baby-boomers) se battent uniquement lorsqu’il s’agit de s’accoupler avec les femelles (flyers).

24. Le combat des mâles s’appelle la boxe. Les deux mâles se tiennent généralement debout et essaient de pousser l’adversaire en verrouillant leurs membres antérieurs. Si cela devient plus agressif entre les kangourous, ils commencent à se donner des coups de pied.

25. La queue soutient le corps lorsqu’un kangourou rouge mâle donne un coup de pied à son adversaire.

26. Les jeunes mâles ont tendance à s’impliquer dans les combats, et il s’agit plus de lutte que de coups de pied dans les kangourous rouges par rapport aux autres espèces de kangourous.

27. Le mâle alpha s’accouple avec presque toutes les femelles du groupe. S’il est renversé, il s’éloigne et évite le contact avec les autres et vit seul.

28. Il peut se reproduire toute l’année. La femelle peut interrompre la grossesse et retarder la conception jusqu’à ce que le joey (produit à partir de l’accouplement précédent) quitte la poche. Le retard de la conception est appelé diapause embryonnaire.

Faits sur le kangourou rouge 29-35

29. L’accouplement dure environ 25-30 minutes. Le bébé naît 33 jours après la copulation. La plupart du temps, un seul bébé naît à un moment donné.

30. Le bébé est glabre, aveugle et ne mesure que quelques centimètres. Il utilise ses membres antérieurs pour entrer dans la poche de sa mère. Au fur et à mesure que le bébé entre dans la poche, il commence à boire du lait en tétant.

31. Le prochain cycle de reproduction du kangourou femelle / mère commence immédiatement.

32. Le bébé sort de la poche après 190 jours et s’appelle un joey. Le joey ne quitte pas complètement la pochette. Il sort et passe du temps et retourne dans la poche.

33. Après 235 jours (à partir du jour où le bébé est entré dans la poche), il quitte la poche en permanence. Cependant, il continue à téter jusqu’à ce qu’il atteigne 12 mois ou 365 jours.

34. Un kangourou rouge femelle mûrit sexuellement à l’âge de 18 mois ou de cinq ans (s’il y a sécheresse pendant les quatre ans). En moyenne, une femelle mûrit sexuellement à l’âge de 2,5 ans. Les mâles atteignent la maturité sexuelle à l’âge de 2 ans.

35. Cela semble drôle, mais une femelle kangourou rouge est enceinte pour toujours, sauf le jour où elle accouche.

Faits sur le kangourou rouge 36-42

36. Incroyablement, une femelle peut élever trois joeys à la fois – l’un aux pieds des tétines, l’autre dans la poche et le troisième dans l’utérus en développement.

37. On voit parfois une femelle adopter les joeys d’autres femelles. Ce comportement est appelé soins alloparentaux et est observé chez de nombreux autres animaux.

38. À l’exception des humains, il n’a pas de prédateur naturel. Les prédateurs naturels éteints étaient le lion marsupial, le wonambi et la Megalania. Les aigles et les dingos tuent les joeys.

39. La durée de vie d’un kangourou rouge est de 23 ans.

40. Il peut fonctionner à une vitesse de plus de 35 miles à l’heure. Il peut parcourir 25 miles en un seul bond et sauter 6 pieds de haut! Il peut tourner ses oreilles à 180 degrés.

41. Les kangourous sont mangés et leur peau est utilisée pour fabriquer différents produits en cuir. Son industrie de la viande et des peaux produit 270 millions de dollars australiens chaque année.

42. Il est répertorié comme Préoccupation mineure par l’UICN. Sa population est d’environ 5,8 millions d’habitants en 2017.

Sources…