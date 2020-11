10 meilleures guitaristes de hard rock féminines

La musique rock a tendance à être appelée le plus souvent un club de garçons. Alors qu’il n’y a pas de norme de genre explicite pour aucun genre de musique, on s’attend presque à ce que la plupart des grandes stars du genre hard rock soient restées masculines. Cependant, il y a eu beaucoup d’artistes féminines incroyables au fil des ans désireuses de se démarquer autant que leurs homologues masculins.

Au lieu de s’affirmer sur leur propre territoire, ces artistes ont fait une des musiques les plus percutantes jamais réalisées. Au lieu de la nouveauté que les gens associent aux femmes du rock and roll, le travail de ces musiciens derrière une six cordes fera honte à la plupart des rock and rollers. Qu’il s’agisse de jouer en chantant, d’étoffer des chansons ou simplement de déchiqueter des leads comme personne d’autre, ces guitaristes ont fait leurs preuves comme étant bien plus que votre joueur moyen.

Beaucoup d’entre eux ont été récompensés en jouant avec des légendes d’autres genres, de la pop au rock choc en passant par le thrash metal, tout en travaillant dans les coulisses pour faire décoller d’autres artistes. Assez avec le machisme … il est temps que ces guitaristes aient leur juste dû en tant que certaines des plus grandes présences du rock and roll.