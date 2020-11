Roundup: Oranje continue sans victoire sous De Boer

Sous la direction de leur nouvel entraîneur, Frank de Boer, l’équipe nationale néerlandaise reste sans victoire. L’ancien meilleur buteur de Bundesliga, Ebbe Sand, a quant à lui célébré un succès prestigieux en tant qu’entraîneur national remplaçant du Danemark.

Lors du test contre l’Espagne, en Ligue des Nations mardi prochain (20h45) contre les adversaires de l’équipe allemande, Oranje n’a pas dépassé un 1: 1 (0: 1), donc l’Elftal attend toujours un après quatre matchs sous de Boer. Victoire – plus longtemps que jamais sous un entraîneur national.

L’ex-Schalke Sand a vu un 2-0 (0-0) contre son voisin suédois lors de son premier match en tant qu’entraîneur-chef. En raison de nombreux échecs de Corona, les Danois autour de Thomas Delaney de Dortmund ont participé au test match pour les prochains matchs de la Ligue des Nations avec un meilleur B-Elf.

Le Portugal, champion d’Europe, adversaire du groupe allemand à l’EM l’année prochaine, a remporté une victoire facile 7-0 (2-0) contre le nain du football Andorre. Vincenzo Grifo de Fribourg a mené l’Italie à 4-0 (2-0) contre l’Estonie avec ses deux premiers buts internationaux. L’entraîneur-chef infecté par Corona, Roberto Mancini, était absent de la Squadra Azzurra.

Le Berlin Krzysztof Piatek s’est affronté lors du 2-0 (1-0) de la Pologne contre l’Ukraine, samedi (20h45 / ZDF) à Leipzig face à des adversaires allemands. La Belgique, numéro un mondial, a battu la Suisse 2: 1 (0: 1) grâce à un doublé de l’ex-Dortmund Michy Batshuayi.

Il manque 20 joueurs nationaux à Ebbe Sand et au Danemark

Jonas Wild, entré à la mi-temps, a pris la tête des Danois lors de son deuxième match international (52e). Le débutant Alexander Bah a pris la décision en faveur des Danois supérieurs (74e).

« C’est une situation très spéciale », a déclaré Sand, qui est par ailleurs responsable des attaquants, avant le match. L’ancien «maître de cœur» de Schalke a dû remplacer l’entraîneur-chef Kasper Hjulmand dans le chaos de la couronne danoise. L’ancien entraîneur de Mayence était en contact étroit avec Robert Skov de Hoffenheim, qui a été testé positif, ou le membre du personnel également positif.

Par conséquent, comme le Leipzig Yussuf Poulsen et Schalkes Frederik Rönnow, il n’était pas disponible. Tous sont négatifs mais ont été isolés. Au total, 20 joueurs nationaux manquaient. Les Suédois ont également dû se passer de cinq joueurs anglais qui n’étaient pas autorisés à se rendre au Danemark.

Internationaux: Ronaldo marque lors de la victoire 7-0 du Portugal

Oranje a pris du retard à Amsterdam sur un but de Sergio Canales (19e). Donny van de Beeck a égalisé (47e). Pedro Neto (8e), Paulinho (29e et 61e), l’ex-Munich Renato Sanches (56e), Emil Garcia avec un but contre son camp (76e), Cristiano Ronaldo (85e) et Joao Felix (88e) rencontré pour le Portugal. Grifo (14e et 75e), Federico Bernardeschi (27e) et Riccardo Orsolini (86e) ont réussi pour l’Italie. Batshuayi (49e et 70e) a retourné la donne pour la Belgique après le 0-1 de l’Admir Mehmedi de Wolfsburg (12e).

L’Autriche a lutté pendant longtemps sans la plupart des joueurs réguliers autour de David Alaba de Munich à 3-0 (0-0) au Luxembourg. La Grèce, ancienne championne d’Europe, est arrivée à un 2-1 (2-0) contre Chypre. La Turquie autour d’Ozan Kabak de Schalke a gagné 3: 3 (2: 1) contre la Croatie, vice-championne du monde.