10 groupes qui se sont améliorés après avoir perdu des membres

Perdre un membre du groupe peut être équivalent à perdre un membre de sa famille dans les pires moments. Après des années à traîner sur la route, la vie a tendance à rattraper certaines rock stars un peu plus vite que d’autres. Même si ces artistes n’étaient pas morts en soi, voir certains des plus grands esprits musicaux se séparer est plus que ce que de nombreux fans pourraient supporter.

Cependant, les meilleurs de ces actes savent comment transformer ces circonstances en un positif. De la perte d’un auteur-compositeur principal ou même du départ redouté du chanteur principal, ces actes ont pu prospérer sans l’aide de leurs membres fondateurs. Au lieu de couler comme une pierre, ces artistes ont réussi à devenir encore plus grands et meilleurs après avoir signé les papiers de divorce musical.

Que ce soit simplement dû au fait d’être au bon endroit au bon moment ou de se débarrasser d’une partie de l’excès de bagages, les nouveaux looks de ces groupes les ont transformés en stars de bonne foi plutôt qu’un simple groupe underground. Cela a peut-être laissé le public principal de ces artistes un peu perturbé, mais quand quelqu’un a-t-il déjà réussi sans faire chier quelqu’un? Bien qu’ils soient dans une mauvaise passe d’un point de vue musical, il n’y a aucun moyen que ces actes aient des doutes sur leur ascension vers le sommet.