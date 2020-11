La Norvège montre le carton rouge à l’UEFA: le match en Roumanie annulé

Le gouvernement norvégien a montré le carton rouge à l’Union européenne de football (UEFA). Le match de la Ligue des Nations de l’équipe nationale en Roumanie a été annulé en raison de la stricte réglementation Corona.

L’appel à l’aide d’Erling Haaland et de ses collègues a laissé Bent Höie complètement froid. Malgré la lettre d’appel des quartiers de l’équipe, le ministre norvégien de la Santé n’a jamais rêvé de mettre en péril son combat jusqu’ici réussi contre le virus corona pour l’équipe nationale ou l’Union européenne de football (UEFA). La quarantaine pour les joueurs autour de la star de Dortmund Haaland est restée en place, l’UEFA a dû annuler le match de la Ligue des Nations prévu dimanche en Roumanie.

Höie avait déjà annoncé l’interdiction de départ de l’équipe en raison d’un test corona positif avec l’arrière latéral Omar Elabdellaoui – et avait en même temps sévèrement critiqué l’UEFA. « Si l’association décide d’agir dans une zone grise juridique et de saper l’un des outils les plus importants dont nous disposons pour lutter contre la pandémie, à savoir la mise en quarantaine lorsque vous entrez en contact avec une personne infectée, alors je réagirai violemment. « dit Höie.

Dagmar Freitag était d’accord avec le ministre. Pour le président de la commission sportive, il est évident que «l’UEFA se préoccupe avant tout de remplir les contrats télévisuels très lucratifs». La santé des joueurs est susceptible de jouer un rôle subalterne pour les officiels de l’UEFA, donc vendredi: « D’autres doivent tirer sur la corde de déchirure. Et la Norvège a montré que vous pouvez prendre d’autres décisions. »

En tout cas, Höie pourrait se permettre sa démarche, après tout, les chiffres sont de son côté. Avec environ 27 000 cas et près de 300 décès, la Norvège a traversé la pandémie relativement légèrement. C’est pourquoi Höie, dont le ministère annulera probablement également le championnat de handball féminin prévu en décembre en Norvège, ne s’intéressait guère aux effets sportifs de grande ampleur – contrairement aux professionnels.

« Toute l’équipe est profondément désespérée car les autorités norvégiennes refusent de nous permettre de participer aux deux matchs décisifs de la Ligue des Nations contre la Roumanie et l’Autriche », a déclaré une lettre de l’association norvégienne NFF au ministère de la Santé, que l’association a publiée sur son site Internet. .

L’UEFA est susceptible d’attribuer la victoire à la Roumanie

Selon la NFF, l’association est menacée de lourdes conséquences – sportives et financières. Étant donné que l’UEFA est susceptible d’attribuer les trois points à la Roumanie, la Norvège pourrait manquer sa promotion dans le groupe A de la Ligue des Nations et un bon pot de loterie lors du tirage au sort de la Coupe du monde. Mais même l’argument selon lequel tous les joueurs à l’exception de l’ancien Elabdellaoui de Braunschweig avaient été testés négatifs à quatre reprises et que des règles d’hygiène strictes étaient prévues pour le voyage n’a pas aidé.

Le match international contre Israël prévu mercredi dernier avait déjà été annulé sur recommandation urgente des autorités sanitaires locales. La raison en était le cas positif du joueur national israélien Munas Dabbur du TSG Hoffenheim.

Les derniers rapports de la Norvège indiquent désormais que le match de mercredi en Autriche pourrait éventuellement avoir lieu. Il pourrait y avoir un Notelf composé de joueurs qui ne sont pas en quarantaine. Cependant, on ne sait toujours pas si le nouveau verrouillage dans la république alpine aura un impact sur l’événement. Les effets sur la Bundesliga sont toujours ouverts. Outre Haaland, Rune Jarstein (Hertha BSC) et Alexander Sörloth (RB Leipzig) faisaient partie de l’équipe norvégienne. Les joueurs ont désormais été relâchés chez eux, mais doivent continuer à s’y isoler selon la législation scandinave.

La quarantaine de dix jours ne s’applique apparemment pas à l’Allemagne. Dans tous les cas, le directeur sportif de RB Markus Krösche a déclaré à kicker qu’il n’y avait pas d’ordonnance de quarantaine pour Sörloth. Après deux tests corona négatifs, il pourrait à nouveau rejoindre l’équipe. Le Borussia Dortmund a fait savoir que la situation autour de Haaland devrait être clarifiée dans les prochains jours.